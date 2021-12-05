Чи завжди, знайшовши ідеальний подарунок, ви можете знайти й ідеальний пакунок для нього? Ні? Пропонуємо вам дізнатися, як за допомогою ножиць, скотчу та обгорткового паперу можна ідеально упакувати подарунок на Новий рік 2022 і не тільки.
У купі подарунків під ялинкою є щось таке, що змушує серце битися частіше незалежно від того, як вони загорнуті. Але коли ваші подарунки матимуть такий вигляд, наче вони прийшли з постера новорічного фільму, це одразу додасть чарівності.
Ми знаємо, про що ви думаєте: у кого є час на обгортки, адже тут і так розриваєшся між прикрашанням будинку, покупками для своїх близьких, підготовкою до різдвяної вечірки та плануванням святкового столу?
А якби ми сказали вам, що робити подарунки, які мають професійне оформлення, насправді доволі просто? Треба лише мати обгортковий папір, ножиці, скотч, трошки терпіння, а головне – новорічний настрій.
Вам знадобиться:
- скотч
- ножиці
- обгортковий папір
Крок 1
Обрізаємо папір за розміром коробки. Залишаємо достатньо паперу, щоб обернути коробку по довжині та скласти кінці.
Крок 2
Обертаємо папір навколо коробки по довжині і закріплюємо скотчем. А тепер потрібно закрити кінці.
Крок 3
Опускаємо верхню частину паперу вниз. Закріплюємо скотчем.
Повторюємо те саме з боками.
Піднімаємо нижню частину і закріплюємо скотчем.
Ось і все, має вийти як на картинці. А детальніше можете подивитися у відео.
Але якщо ваш подарунок не в коробці, якщо, наприклад, ви даруєте плюшеву іграшку.
Дивіться далі, як упакувати подарунок будь-якої форми.
Вам знадобиться:
- скотч
- ножиці
- обгортковий папір
Крок 1
Відрізаємо потрібну кількість паперу. Складаємо кінці упаковки приблизно посередині та закріплюємо скотчем.
Крок 2
Робимо дно. Нижню частину пакунку підгинаємо як на фото
Крок 3
Розгортаємо та згинаємо так, щоб вийшли два трикутники.
Крок 4
Загинаємо верхню і нижню сторони до центру та закріплюємо скотчем
Крок 5
Відкриваємо наш пакунок, та кладемо подарунок. За бажання можна покласти на дно якусь картонку.
Крок 6
Закриваємо подарунок. Підгинаємо верхню частину.
Крок 7
Далі можна зробити отвори для бантика або просто закріпити скотчем. Подарунок готовий!
Детальніше у відео.