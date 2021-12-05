Чи завжди, знайшовши ідеальний подарунок, ви можете знайти й ідеальний пакунок для нього? Ні? Пропонуємо вам дізнатися, як за допомогою ножиць, скотчу та обгорткового паперу можна ідеально упакувати подарунок на Новий рік 2022 і не тільки.

У купі подарунків під ялинкою є щось таке, що змушує серце битися частіше незалежно від того, як вони загорнуті. Але коли ваші подарунки матимуть такий вигляд, наче вони прийшли з постера новорічного фільму, це одразу додасть чарівності.

Ми знаємо, про що ви думаєте: у кого є час на обгортки, адже тут і так розриваєшся між прикрашанням будинку, покупками для своїх близьких, підготовкою до різдвяної вечірки та плануванням святкового столу?

А якби ми сказали вам, що робити подарунки, які мають професійне оформлення, насправді доволі просто? Треба лише мати обгортковий папір, ножиці, скотч, трошки терпіння, а головне – новорічний настрій.

Вам знадобиться:

скотч

ножиці

обгортковий папір

Крок 1

Обрізаємо папір за розміром коробки. Залишаємо достатньо паперу, щоб обернути коробку по довжині та скласти кінці.

Крок 2

Обертаємо папір навколо коробки по довжині і закріплюємо скотчем. А тепер потрібно закрити кінці.

Крок 3

Опускаємо верхню частину паперу вниз. Закріплюємо скотчем.

Повторюємо те саме з боками.

Піднімаємо нижню частину і закріплюємо скотчем.

Ось і все, має вийти як на картинці. А детальніше можете подивитися у відео.

Але якщо ваш подарунок не в коробці, якщо, наприклад, ви даруєте плюшеву іграшку.

Дивіться далі, як упакувати подарунок будь-якої форми.

Вам знадобиться:

скотч

ножиці

обгортковий папір

Крок 1

Відрізаємо потрібну кількість паперу. Складаємо кінці упаковки приблизно посередині та закріплюємо скотчем.

Крок 2

Робимо дно. Нижню частину пакунку підгинаємо як на фото

Крок 3

Розгортаємо та згинаємо так, щоб вийшли два трикутники.

Крок 4

Загинаємо верхню і нижню сторони до центру та закріплюємо скотчем

Крок 5

Відкриваємо наш пакунок, та кладемо подарунок. За бажання можна покласти на дно якусь картонку.

Крок 6

Закриваємо подарунок. Підгинаємо верхню частину.

Крок 7

Далі можна зробити отвори для бантика або просто закріпити скотчем. Подарунок готовий!

Детальніше у відео.