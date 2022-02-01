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Сочетание вкусов и аромата: как приготовить классическое тирамису

1 февраля 2022, 10:47
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Сочетание вкусов и аромата: как приготовить классическое тирамису
Источник: Pexels

Итальянский многослойный десерт тирамису любят многие. Нежный сыр маскарпоне, кофе, печенье савоярди — все это создает невероятное сочетание вкусов и аромата.

Чтобы насладиться этим десертом, необязательно куда-то идти, поскольку не составит труда приготовить его дома. Также это хорошее и оригинальное лакомство для домашних или гостей. Способов его приготовления есть много, однако мы рассмотрим классический. Рецепт тирамису — далее в материале.

Ингредиенты:

  • маскарпоне — 500 грамм;
  • яйцо — четыре штуки;
  • сахарная пудра — пять столовых ложек;
  • шоколад горький — по вкусу;
  • кофе эспрессо — 300 мл;
  • марсала — один стакан;
  • печенье савоярди — 200 грамм.

Способ приготовления:

  1. Отделите белки от желтков и сбейте первые в очень плотную пену. В конце сбивания добавьте немного сахарной пудры, это укрепит пену еще больше.
  2. Желтки вместе с сахарной пудрой разотрите до белого цвета. Далее добавьте маскарпоне и хорошо перемешайте.
  3. В получившуюся масу аккуратно добавляйте взбитые белки и мешайте.
  4. Холодное кофе смешайте немного с алкоголем (ром, бренди, марсала). Однако если хотите без, то можете пропустить этот шаг.
  5. Каждое печенье савоярди окунайте в кофейную смесь на пять секунд и плотно выкладывайте в форму.
  6. На первый слой печенья выложите половину крема.
  7. Сверху положите второй слой печенья, пропитанного кофе.
  8. На него выложите оставшийся крем.
  9. Поверхность десерта можно украсить с помощью кондитерского мешка или просто посыпать сверху какао-порошком.
  10. Поставьте тирамису в холодильник на 5-6 часов, желательно — на ночь.
  11. Перед подачей на десерт можно потереть шоколад.

Десерт готов! Этот рецепт рассчитан на шесть порций.

Стоит отметить, что сегодня, 1 февраля, отмечают Международный день десерта. Изначально праздник был приурочен к появлению десерта кейк-поп, однако сейчас он посвящен разным сладостям.

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