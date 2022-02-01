Итальянский многослойный десерт тирамису любят многие. Нежный сыр маскарпоне, кофе, печенье савоярди — все это создает невероятное сочетание вкусов и аромата.

Чтобы насладиться этим десертом, необязательно куда-то идти, поскольку не составит труда приготовить его дома. Также это хорошее и оригинальное лакомство для домашних или гостей. Способов его приготовления есть много, однако мы рассмотрим классический. Рецепт тирамису — далее в материале.

Ингредиенты:

маскарпоне — 500 грамм;

яйцо — четыре штуки;

сахарная пудра — пять столовых ложек;

шоколад горький — по вкусу;

кофе эспрессо — 300 мл;

марсала — один стакан;

печенье савоярди — 200 грамм.

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков и сбейте первые в очень плотную пену. В конце сбивания добавьте немного сахарной пудры, это укрепит пену еще больше. Желтки вместе с сахарной пудрой разотрите до белого цвета. Далее добавьте маскарпоне и хорошо перемешайте. В получившуюся масу аккуратно добавляйте взбитые белки и мешайте. Холодное кофе смешайте немного с алкоголем (ром, бренди, марсала). Однако если хотите без, то можете пропустить этот шаг. Каждое печенье савоярди окунайте в кофейную смесь на пять секунд и плотно выкладывайте в форму. На первый слой печенья выложите половину крема. Сверху положите второй слой печенья, пропитанного кофе. На него выложите оставшийся крем. Поверхность десерта можно украсить с помощью кондитерского мешка или просто посыпать сверху какао-порошком. Поставьте тирамису в холодильник на 5-6 часов, желательно — на ночь. Перед подачей на десерт можно потереть шоколад.

Десерт готов! Этот рецепт рассчитан на шесть порций.

Стоит отметить, что сегодня, 1 февраля, отмечают Международный день десерта. Изначально праздник был приурочен к появлению десерта кейк-поп, однако сейчас он посвящен разным сладостям.