Итальянский многослойный десерт тирамису любят многие. Нежный сыр маскарпоне, кофе, печенье савоярди — все это создает невероятное сочетание вкусов и аромата.
Чтобы насладиться этим десертом, необязательно куда-то идти, поскольку не составит труда приготовить его дома. Также это хорошее и оригинальное лакомство для домашних или гостей. Способов его приготовления есть много, однако мы рассмотрим классический. Рецепт тирамису — далее в материале.
Ингредиенты:
- маскарпоне — 500 грамм;
- яйцо — четыре штуки;
- сахарная пудра — пять столовых ложек;
- шоколад горький — по вкусу;
- кофе эспрессо — 300 мл;
- марсала — один стакан;
- печенье савоярди — 200 грамм.
Способ приготовления:
- Отделите белки от желтков и сбейте первые в очень плотную пену. В конце сбивания добавьте немного сахарной пудры, это укрепит пену еще больше.
- Желтки вместе с сахарной пудрой разотрите до белого цвета. Далее добавьте маскарпоне и хорошо перемешайте.
- В получившуюся масу аккуратно добавляйте взбитые белки и мешайте.
- Холодное кофе смешайте немного с алкоголем (ром, бренди, марсала). Однако если хотите без, то можете пропустить этот шаг.
- Каждое печенье савоярди окунайте в кофейную смесь на пять секунд и плотно выкладывайте в форму.
- На первый слой печенья выложите половину крема.
- Сверху положите второй слой печенья, пропитанного кофе.
- На него выложите оставшийся крем.
- Поверхность десерта можно украсить с помощью кондитерского мешка или просто посыпать сверху какао-порошком.
- Поставьте тирамису в холодильник на 5-6 часов, желательно — на ночь.
- Перед подачей на десерт можно потереть шоколад.
Десерт готов! Этот рецепт рассчитан на шесть порций.
Стоит отметить, что сегодня, 1 февраля, отмечают Международный день десерта. Изначально праздник был приурочен к появлению десерта кейк-поп, однако сейчас он посвящен разным сладостям.