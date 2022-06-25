Жалюзи – очень удобная альтернатива привычным шторам. Ведь они выглядят стильно в комнате, а также помогут легко регулировать освещение комнаты днем. Несмотря на все преимущества, установить жалюзи может быть небольшой проблемой, ведь в большинстве своем для этого нужно сверлить, а это не все умеют. Однако сегодня мы подготовили два удобных способа, как установить жалюзи на пластиковые окна без сверления.

Первый способ – двусторонний скотч

Да-да, именно с помощью обычного двустороннего скотча можно легко и надежно прикрепить ваши жалюзи! Поскольку большинство жалюзи обычно не слишком тяжелые, такой скотч их хорошо удержит.

Сейчас смотрят

Пошаговая инструкция достаточно проста:

Обезжириваем поверхность (это очень важный этап, который не стоит забывать). Для этого можно использовать антисиликон, антистатик (особенно актуально для пластика) или щелочные растворители.

Приклеиваем скотч к поверхности, тогда к нему прикрепляем жалюзи. Готово!

Второй способ – пластиковые крепления

Этот способ несколько затратнее, поскольку включает кронштейны, небольшие пластиковые крепления, которые вы сможете купить в любом магазине, где продаются жалюзи, или заказать онлайн. Однако этот способ подойдет только тем жалюзи, которые нужно вешать на створку открывающегося окна.

Чтобы прикрепить жалюзи таким способом, достаточно просто прикрепить пластиковые крепежи к раме сверху, а затем повесить жалюзи. Для того, чтобы кронштейны не двигались, сзади прикреплена полоска двустороннего скотча. Снимаем защитную пленку со скотча, приклеиваем кронштейн.

Данные способы подойдут тем, кто не может сверлить, чтобы прикрепить жалюзи. Надеемся, это поможет вам не отказываться от удобства жалюзи!