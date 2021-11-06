Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления рататуя.

Это традиционное овощное блюдо французской кухни из баклажанов и кабачков. Интерес к рататую подогрел одноименный детский мультфильм, вышедший на экраны в 2007 году.

Пошаговый видеорецепт Эктор обнародовал на личной странице в Instagram.

Ингредиенты:

Цуккини — 1 шт;

Кабачок — 1 шт;

Баклажан — 1 шт;

Растительное масло;

Соль, перец, сахар;

Томаты пелати — 1 банка;

Чеснок — 2−3 зубчика;

Тимьян.

Приготовление:

Цуккини, кабачок и баклажан постарайтесь выбрать одного диаметр. Нарежьте на тонкие кольца, посолите, поперчите и полейте немного маслом. В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и тимьян, добавьте помидоры пелати, посолите, посахарите и поперчите. Все перебейте в блендере. Соус вылейте на низ противня и выложите овощи так, как показано на видео. Накройте пергаментом, запекайте 30 минут при 160 градусах. После этого снимите пергамент и запекайте еще 10 минут при 180 градусах. Подайте, поливая соусом.

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