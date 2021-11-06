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Как приготовить рататуй – легкий рецепт французского блюда

6 ноября 2021, 08:00 Валентина Чорна
рататуй

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления рататуя.

Это традиционное овощное блюдо французской кухни из баклажанов и кабачков. Интерес к рататую подогрел одноименный детский мультфильм, вышедший на экраны в 2007 году.

Пошаговый видеорецепт Эктор обнародовал на личной странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Цуккини — 1 шт;
  • Кабачок — 1 шт;
  • Баклажан — 1 шт;
  • Растительное масло;
  • Соль, перец, сахар;
  • Томаты пелати — 1 банка;
  • Чеснок — 2−3 зубчика;
  • Тимьян.

Приготовление:

  1. Цуккини, кабачок и баклажан постарайтесь выбрать одного диаметр. Нарежьте на тонкие кольца, посолите, поперчите и полейте немного маслом.
  2. В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и тимьян, добавьте помидоры пелати, посолите, посахарите и поперчите. Все перебейте в блендере.
  3. Соус вылейте на низ противня и выложите овощи так, как показано на видео.
  4. Накройте пергаментом, запекайте 30 минут при 160 градусах.
  5. После этого снимите пергамент и запекайте еще 10 минут при 180 градусах. Подайте, поливая соусом.

Ранее Эктор-Хименес Браво делился рецептом яблочной шарлотки. Десерт вкусный и легкий в приготовлении. Вам понадобится всего пять ингредиентов и один час.

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