Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления рататуя.
Это традиционное овощное блюдо французской кухни из баклажанов и кабачков. Интерес к рататую подогрел одноименный детский мультфильм, вышедший на экраны в 2007 году.
Пошаговый видеорецепт Эктор обнародовал на личной странице в Instagram.
Ингредиенты:
- Цуккини — 1 шт;
- Кабачок — 1 шт;
- Баклажан — 1 шт;
- Растительное масло;
- Соль, перец, сахар;
- Томаты пелати — 1 банка;
- Чеснок — 2−3 зубчика;
- Тимьян.
Приготовление:
- Цуккини, кабачок и баклажан постарайтесь выбрать одного диаметр. Нарежьте на тонкие кольца, посолите, поперчите и полейте немного маслом.
- В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и тимьян, добавьте помидоры пелати, посолите, посахарите и поперчите. Все перебейте в блендере.
- Соус вылейте на низ противня и выложите овощи так, как показано на видео.
- Накройте пергаментом, запекайте 30 минут при 160 градусах.
- После этого снимите пергамент и запекайте еще 10 минут при 180 градусах. Подайте, поливая соусом.
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