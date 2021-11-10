Участник реалити Адская кухня на Новом канале, повар Равшан Хамидов поделился рецептом кролика на сковороде.

Крольчатина – уникальное диетическое мясо, о пользе которого говорят всевозможные исследования мира. Некоторые диетологи считают его настоящим суперфудом. Ведь витаминный и минеральный состав мяса кролика несравним ни с одним мясом — В6, В12, РР, а также много железа, фосфора и кобальта.

Детальный рецепт кролика — далее в материале.

Ингредиенты:

кролик;

сливочное масло – ½ ст. л;

вода – 500 мл;

сидр – 500 мл;

горчица с зернами – 1 ст. л;

мягкая горчица – 1ч. л;

морковь – две штуки;

фасоль спаржевая – 200 г;

соль, перец, розмарин, оливковое масло, чеснок – по вкусу.

Способ приготовления: