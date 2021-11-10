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Вкусно и полезно: пошаговый рецепт кролика на сковороде

10 ноября 2021, 14:56 Каріна Зуєва
Вкусно и полезно: пошаговый рецепт кролика на сковороде
Источник: Новый канал

Участник реалити Адская кухня на Новом канале, повар Равшан Хамидов поделился рецептом кролика на сковороде.

Крольчатина – уникальное диетическое мясо, о пользе которого говорят всевозможные исследования мира. Некоторые диетологи считают его настоящим суперфудом. Ведь витаминный и минеральный состав мяса кролика несравним ни с одним мясом — В6, В12, РР, а также много железа, фосфора и кобальта.

Детальный рецепт кролика — далее в материале.

Ингредиенты:

  • кролик;
  • сливочное масло – ½ ст. л;
  • вода – 500 мл;
  • сидр – 500 мл;
  • горчица с зернами – 1 ст. л;
  • мягкая горчица – 1ч. л;
  • морковь – две штуки;
  • фасоль спаржевая – 200 г;
  • соль, перец, розмарин, оливковое масло, чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Маринуем мясо смесью перцев, розмарином, оливковым маслом и чесноком 5-6 часов.
  2. Разделываем кролика и обжариваем на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки.
  3. Вливаем воду, сидр, добавляем зерновую и мягкую горчицу.
  4. Уменьшаем огонь и томим кролика до мягкости, примерно 1,5-2 часа.
  5. Убираем мясо со сковороды, включаем большой огонь и увариваем бульон до консистенции соуса.
  6. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло и интенсивно перемешиваем (венчиком, ложкой или лопаткой).
  7. Бланшируем морковь со спаржевой фасолью.
  8.  Выкладываем кролика, на него овощи, поливаем соусом, украшаем зеленью петрушки.
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Кулінарні рецепти , Рецепт
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