Участник реалити Адская кухня на Новом канале, повар Равшан Хамидов поделился рецептом кролика на сковороде.
Крольчатина – уникальное диетическое мясо, о пользе которого говорят всевозможные исследования мира. Некоторые диетологи считают его настоящим суперфудом. Ведь витаминный и минеральный состав мяса кролика несравним ни с одним мясом — В6, В12, РР, а также много железа, фосфора и кобальта.
Детальный рецепт кролика — далее в материале.
Ингредиенты:
- кролик;
- сливочное масло – ½ ст. л;
- вода – 500 мл;
- сидр – 500 мл;
- горчица с зернами – 1 ст. л;
- мягкая горчица – 1ч. л;
- морковь – две штуки;
- фасоль спаржевая – 200 г;
- соль, перец, розмарин, оливковое масло, чеснок – по вкусу.
Способ приготовления:
- Маринуем мясо смесью перцев, розмарином, оливковым маслом и чесноком 5-6 часов.
- Разделываем кролика и обжариваем на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки.
- Вливаем воду, сидр, добавляем зерновую и мягкую горчицу.
- Уменьшаем огонь и томим кролика до мягкости, примерно 1,5-2 часа.
- Убираем мясо со сковороды, включаем большой огонь и увариваем бульон до консистенции соуса.
- Выключаем огонь, добавляем сливочное масло и интенсивно перемешиваем (венчиком, ложкой или лопаткой).
- Бланшируем морковь со спаржевой фасолью.
- Выкладываем кролика, на него овощи, поливаем соусом, украшаем зеленью петрушки.