На праздник Андрея Первозванного, который отмечают 13 декабря, принято устраивать гулянья, гадания. Также одним из важных атрибутов праздника, пришедшего к нам еще с языческих времен, всегда была калита.
Калита – это круглая сдобная выпечка, символизирующая Солнце. Раньше тесто на калиту девушки замешивали поочередно – от старшей до самой молодой. После выпечки калиту подвешивали на красном поясе.
Дальше, вместе с ребятами играли в игру. Юноши должны были откусить кусок сдобы. Тех, кому не удалось откусить калиту, смазывали сажей, а кому удалось — величали Андреями.
Если хотите отметить праздник Андрея согласно всем традициям, шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепт калить.
Ингредиенты:
- Мука – 400 г;
- сливочное масло – 75 г;
- яйца – 1 шт.;
- молоко – 200 г;
- сахар – 75 г;
- мед – 3 ст. л.;
- сода и уксус – по 1 ч.л.;
- мак – 3 ст.л;
- грецкие орехи – 40 г;
- изюм – 5 ст.л.
Для украшения:
- Мак – 3 ст.л;
- грецкие орехи – 3 ст.л;
- хурма – 1 шт;
- мед – 6 ст.л.
Способ приготовления:
- Молоко смешайте с медом, сахаром, солью и сливочным маслом.
- Прогрейте, чтобы образовалась однородная масса.
- Добавьте яйцо и перемешайте венчиком.
- Высыпьте изюм, мак, муку с содой и уксусом.
- Вместо теста – оно должно быть липким.
- Выложите тесто на противень с пергаментом, формируя диск с небольшим отверстием посередине.
- Верх калиты украсьте орехами, маком и ломтиками хурмы.
- Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.
- Горячую калиту смажьте половиной меда, а через 10 минут – остальными.