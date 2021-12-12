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Как приготовить калиту на Андрея — рецепт от Евгения Клопотенко

12 декабря 2021, 07:25
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Как приготовить калиту на Андрея — рецепт от Евгения Клопотенко

На праздник Андрея Первозванного, который отмечают 13 декабря, принято устраивать гулянья, гадания. Также одним из важных атрибутов праздника, пришедшего к нам еще с языческих времен, всегда была калита.

Калита – это круглая сдобная выпечка, символизирующая Солнце. Раньше тесто на калиту девушки замешивали поочередно – от старшей до самой молодой. После выпечки калиту подвешивали на красном поясе.

Дальше, вместе с ребятами играли в игру. Юноши должны были откусить кусок сдобы. Тех, кому не удалось откусить калиту, смазывали сажей, а кому удалось — величали Андреями.

Если хотите отметить праздник Андрея согласно всем традициям, шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепт калить.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г;
  • сливочное масло – 75 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • молоко – 200 г;
  • сахар – 75 г;
  • мед – 3 ст. л.;
  • сода и уксус – по 1 ч.л.;
  • мак – 3 ст.л;
  • грецкие орехи – 40 г;
  • изюм – 5 ст.л.

Для украшения:

  • Мак – 3 ст.л;
  • грецкие орехи – 3 ст.л;
  • хурма – 1 шт;
  • мед – 6 ст.л.

Способ приготовления: 

  • Молоко смешайте с медом, сахаром, солью и сливочным маслом.
  • Прогрейте, чтобы образовалась однородная масса.
  • Добавьте яйцо и перемешайте венчиком.
  • Высыпьте изюм, мак, муку с содой и уксусом.
  • Вместо теста – оно должно быть липким.
  • Выложите тесто на противень с пергаментом, формируя диск с небольшим отверстием посередине.
  • Верх калиты украсьте орехами, маком и ломтиками хурмы.
  • Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.
  • Горячую калиту смажьте половиной меда, а через 10 минут – остальными.
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