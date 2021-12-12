На праздник Андрея Первозванного, который отмечают 13 декабря, принято устраивать гулянья, гадания. Также одним из важных атрибутов праздника, пришедшего к нам еще с языческих времен, всегда была калита.

Калита – это круглая сдобная выпечка, символизирующая Солнце. Раньше тесто на калиту девушки замешивали поочередно – от старшей до самой молодой. После выпечки калиту подвешивали на красном поясе.

Дальше, вместе с ребятами играли в игру. Юноши должны были откусить кусок сдобы. Тех, кому не удалось откусить калиту, смазывали сажей, а кому удалось — величали Андреями.

Если хотите отметить праздник Андрея согласно всем традициям, шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепт калить.

Ингредиенты:

Мука – 400 г;

сливочное масло – 75 г;

яйца – 1 шт.;

молоко – 200 г;

сахар – 75 г;

мед – 3 ст. л.;

сода и уксус – по 1 ч.л.;

мак – 3 ст.л;

грецкие орехи – 40 г;

изюм – 5 ст.л.

Для украшения:

Мак – 3 ст.л;

грецкие орехи – 3 ст.л;

хурма – 1 шт;

мед – 6 ст.л.

Способ приготовления: