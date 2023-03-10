Авокадо – экзотический фрукт, быстро получивший популярность из-за своих полезных свойств. Эти плоды имеют множество незаменимых жиров и богаты витаминно-минеральным составом.

Кроме этого, авокадо обладает лечебными свойствами, в частности способствует заживлению кожи, снижает усталость и раздражительность, богат антиоксидантами, защищающими клетки от старения, и даже полезен при заболеваниях сердца.

Фрукты доступны в каждом продуктовом магазине. Но, к сожалению, не всегда на полках можно найти авокадо в идеальном состоянии и по приятной цене. Поэтому сегодня фудблогеры активно начали выращивать плоды дома.

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Особенности выращивания авокадо

Получить полноценный плод авокадо будет достаточно проблематично. В природе оно достигает 20 м в высоту, в то же время дома может вырасти не больше 3 м.

Но бывают случаи, когда растение начинает активно расти и тогда нуждается в пересадке в открытый грунт. Сами плоды могут появиться только через несколько лет.

Как только дерево начнет прорастать, оно будет не очень привлекательным, поэтому может показаться, что процесс пошел неправильно.

Правильный выбор плода

Для посадки вам нужно купить спелый плод.

Придавите фрукт ладонью с противоположных сторон и отпустите. Если после надавливания плод возвращается в первоначальную форму — он спелый.

Крепление плодоножки у спелого авокадо всегда светло-коричневого оттенка, а у перезрелого — темное.

Большое количество черных пятен может свидетельствовать о том, что авокадо портится.

Если же вы не нашли спелый фрукт, то лучше купить недозрелый и положить на несколько дней в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами. Тогда он сможет созреть.

Проращивание косточки авокадо

Первый способ

Вытащите косточку авокадо и промойте ее теплой водой.

Шилом или ножом сделайте отверстия (от двух до четырех) глубиной не более 2-3 мм.

В дырочки, острием внутрь, вставьте зубочистки.

В отдельный сосуд налейте воду.

Поместите косточку так, чтобы тупой конец касался воды, а отверстия, в которые вставлены зубочистки, оставались сухими.

Вода должна покрывать 1/3 косточки.

Пока плод прорастает, следите за уровнем воды и при необходимости подливайте.

Переместите плод на солнечное место. Когда авокадо прорастет на 3-4 см, его необходимо высадить в грунт примерно на половину длины.

Второй способ

На дно горшка поместите дренажный материал (мелкие камни, керамзит и т. д.).

Засыпьте грунт.

Неочищенную косточку поместите в грунт тупым концом так, чтобы ее треть осталась над поверхностью. Не нужно закапывать косточку — тогда плод просто испортится.

Поливайте семена один раз в неделю и уже через три-четыре недели прорастет росток.

Третий способ

Очистите косточку и поместите в узкий стакан с водой, оставив 1/3 над поверхностью.

После прорастания корня пересадите в горшок.

Как ухаживать за пересаженным авокадо

Авокадо — экзотическое растение, которому необходимо тепло и качественное освещение.

Поливать плод стоит фильтрованной теплой водой: зимой — 1-2 раза в неделю, а летом каждые 3-4 дня.

Поддерживайте влажность воздуха вокруг растения: регулярно опрыскивайте саженец и почву.

Используйте минеральные удобрения: 1-2 раза в месяц.

Первую пересадку проведите после того, как растение достигнет 15 см. Продолжайте пересаживать будущее дерево стабильно раз в год. Лучшее время для этого — конец февраля.

Как выбрать горшок для авокадо

Для авокадо подойдут керамические или пластиковые горшки, имеющие дренажные отверстия на дне. На первом этапе роста достаточно горшка с глубиной до 15 см.

Каждый раз после пересадки растения используйте горшок, который на несколько сантиметров больше и глубже предыдущего.