Как правильно подобрать размер кольца

Правильный размер кольца является залогом удобности ювелирного украшения.

Если оно велико, то будет цепляться за вещи. Если кольцо, наоборот, маленькое — будет вызывать дискомфорт, поскольку будет сдавливать палец.

Факты ICTV подобрали несколько советов, как узнать размер кольца.

Как измерить размер кольца

Сделать это можно как в домашних условиях, так и в специализированном магазине.

Чаще всего мы выбираем первый вариант. Чтобы быстро узнать размер ювелирного украшения, нам понадобится нить, шнурок или тонкая полоска бумаги, ножницы и ручка.

Оберните нить вокруг пальца. Отметьте место соприкосновения двух концов нити. Отрежьте лишнее точно по вашей отметке. Измерьте длину нитки (она должна быть в миллиметрах). Разделите получившееся число на 3,14 и сравните результаты с таблицей размеров колец.

Следите за тем, чтобы нить не застревала на фалангах пальца, иначе рискуете подобрать неправильный размер.

В ювелирном магазине замеры проводят с помощью инструмента — пальцемера.

При определении размера кольца стоит учитывать несколько факторов:

отеки, высокая или низкая температура на улице могут повлиять на точность замеров;

кольцо с крупными вставками должно сидеть впритык, в обратном случае оно будет легко спадать с пальца;

пальцы преобладающей руки всегда немного толще.

Как незаметно узнать размер кольца

Обведите карандашом на бумаге кольцо, принадлежащее вашей второй половине, с внутренней стороны. Измерьте диаметр получившегося круга — это и будет нужный вам размер. Попробуйте примерить кольцо, принадлежащее любимому человеку, на свой палец. Запомните место, на котором кольцо сидит, как влитое, после чего измерьте диаметр с помощью нитки или пальцемера. Спросите совета у друзей партнера. Они наверняка согласятся невзначай узнать размер для вас. Консультанты в магазине точно подскажут вам, кольцо какого размера вам нужно выбрать! Для этого незаметно возьмите украшение и отнесите его к профессионалам, а после этого аккуратно верните его на место. Метод для самых рисковых: постарайтесь померить с помощью шнурка палец крепко спящего партнера. Но прежде хорошо подумайте и присмотритесь к другим методам.

Подобрать размер кольца совсем не сложно, если следовать этим советам!