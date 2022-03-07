Как правильно подобрать размер кольца

Правильный размер кольца является залогом удобности ювелирного украшения.
Если оно велико, то будет цепляться за вещи. Если кольцо, наоборот, маленькое — будет вызывать дискомфорт, поскольку будет сдавливать палец.
Факты ICTV подобрали несколько советов, как узнать размер кольца.
Как измерить размер кольца
Сделать это можно как в домашних условиях, так и в специализированном магазине.
Чаще всего мы выбираем первый вариант. Чтобы быстро узнать размер ювелирного украшения, нам понадобится нить, шнурок или тонкая полоска бумаги, ножницы и ручка.
- Оберните нить вокруг пальца.
- Отметьте место соприкосновения двух концов нити.
- Отрежьте лишнее точно по вашей отметке.
- Измерьте длину нитки (она должна быть в миллиметрах).
- Разделите получившееся число на 3,14 и сравните результаты с таблицей размеров колец.
Следите за тем, чтобы нить не застревала на фалангах пальца, иначе рискуете подобрать неправильный размер.
В ювелирном магазине замеры проводят с помощью инструмента — пальцемера.
При определении размера кольца стоит учитывать несколько факторов:
- отеки, высокая или низкая температура на улице могут повлиять на точность замеров;
- кольцо с крупными вставками должно сидеть впритык, в обратном случае оно будет легко спадать с пальца;
- пальцы преобладающей руки всегда немного толще.
Как незаметно узнать размер кольца
- Обведите карандашом на бумаге кольцо, принадлежащее вашей второй половине, с внутренней стороны. Измерьте диаметр получившегося круга — это и будет нужный вам размер.
- Попробуйте примерить кольцо, принадлежащее любимому человеку, на свой палец. Запомните место, на котором кольцо сидит, как влитое, после чего измерьте диаметр с помощью нитки или пальцемера.
- Спросите совета у друзей партнера. Они наверняка согласятся невзначай узнать размер для вас.
- Консультанты в магазине точно подскажут вам, кольцо какого размера вам нужно выбрать! Для этого незаметно возьмите украшение и отнесите его к профессионалам, а после этого аккуратно верните его на место.
- Метод для самых рисковых: постарайтесь померить с помощью шнурка палец крепко спящего партнера. Но прежде хорошо подумайте и присмотритесь к другим методам.
Подобрать размер кольца совсем не сложно, если следовать этим советам!