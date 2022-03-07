Як правильно підібрати розмір каблучки

Правильний розмір каблучки є запорукою зручності ювелірної прикраси.

Якщо вона буде великою, то чіплятиметься за речі. Якщо ж каблучка, навпаки, буде маленькою — викликатиме дискомфорт, оскільки неприємно стискатиме пальця.

Факти ICTV підібрали кілька порад, як дізнатися розмір каблучки.

Як виміряти розмір каблучки

Зробити це можна як у домашніх умовах, так і в ювелірному магазині.

Найчастіше ми обираємо перший варіант. Для того, щоб швидко дізнатися розмір ювелірної прикраси, нам знадобиться нитка, шнурок або тонка смужка паперу, ножиці та ручка.

1. Оберніть нитку навколо пальця.

2. Позначте місце дотику двох кінців нитки.

3. Відріжте зайве точно за вашою позначкою.

4. Виміряйте довжину нитки (вона має бути в міліметрах).

5. Розділіть число, що вийшло, на 3,14 і порівняйте результати з таблицею розмірів каблучок.

Стежте, щоб нитка не застрягала на фалангах пальця, інакше ризикуєте підібрати неправильний розмір.

В ювелірному магазині виміри проводять за допомогою інструмента – пальцеміра.

Під час визначення розміру варто врахувати кілька факторів:

набряки, висока чи низька температура надворі можуть вплинути на точність замірів;

каблучка з великими вставками має сидіти впритул, інакше легко спадатиме з пальця;

пальці активної руки завжди трохи товщі.

Як непомітно дізнатися розмір каблучки

1. Обведіть олівцем на папері каблучку, що належить вашій другій половині, з внутрішньої сторони. Виміряйте діаметр кола, що вийшло – це і буде потрібний вам розмір.

2. Спробуйте приміряти каблучку, що належить коханій людині, на свій палець. Запам’ятайте місце, на якому вона сидить, як влита, після чого виміряйте діаметр за допомогою нитки або пальцеміра.

3. Попросіть допомоги у друзів партнера. Вони точно погодяться непомітно дізнатися розмір для вас.

4. Консультанти в магазині обов’язково підкажуть вам, прикрасу якого розміру потрібно обрати! Для цього непомітно візьміть каблучку та віднесіть її до професіоналів, а після цього акуратно поверніть її на місце.

5. Метод для найризиковіших: спробуйте за допомогою шнурка поміряти палець партнера, що міцно спатиме. Але спочатку добре подумайте і придивіться до інших методів.

Підібрати розмір каблучки зовсім не складно, якщо дотримуватися цих порад!