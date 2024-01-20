Каждое растение требует ухода и правильного подхода. Ответственные хозяева знают, что плодовые деревья необходимо обрезать. Когда и как стоит обрезать яблони в саду — рассказал постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.
Особенности обрезки яблони и причины
Прежде чем приступать к обрезке яблони нужно ответить на вопрос: с какой целью вы хотите это делать? Поскольку в зависимости от вида и возраста яблони обрезка может быть омолаживающей, санитарной, формирующей и иметь множество особенностей, которые следует учитывать при проведении манипуляции. Далее рассмотрим каждую из них отдельно.
- Санитарная
Во время такой обрезки удаляют поврежденные, больные и сухие ветви яблони, исправляют срезы, выполненные неправильно.
- Формирующая
С помощью формирующей обрезки кроне молодых яблонь придают определенные очертания.
- Структурная
Такую обрезку проводят для того, чтобы проредить крону яблони. Во время процедуры удаляют ветви, направленные внутрь дерева, которые не дают другим побегам расти, травмируют ствол и друг друга.
- Омолаживающая
Чтобы дать жизнь новым побегам, простимулировать яблоню расти проводят омолаживающую обрезку плодового дерева.
— Замечу, что причинами, которые указывают на необходимость обрезки, является наличие поврежденных, больных, сухих ветвей, необходимость формирования кроны молодого дерева, наличие ветвей, направленных внутрь кроны, тех, что трутся между собой или о ствол, — резюмирует постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.
Когда нужно обрезать яблони в саду
Несмотря на то, что как правило обрезку плодовых деревьев, проводят ранней весной и осенью, в некоторых случаях такая манипуляция разрешена летом и поздней зимой.
— Иногда допускается обрезка летом и поздней зимой, когда не предполагается снижение температуры ниже -5°C. Слишком ранняя зимняя обрезка может привести к замерзанию отсеченных мест. Как правило, весной проводят формирующие, структурные и омолаживающие обрезки, а осенью — санитарные, — говорит Алексей Колесник.
Если же есть необходимость провести обрезку яблони зимой и температура воздуха позволяет, то это лучше начать делать в конце февраля.
— К обрезке яблонь стоит приступать в конце февраля, а заканчивать проведение процедуры необходимо до начала движения сока, что происходит в конце марта — начале апреля, — отмечает эксперт.
Как часто можно обрезать яблоню
Эта процедура не должна стать для яблонь шоком, поэтому не увлекайтесь, обрезайте не более трети ветвей в год, а на молодых деревцах — и того меньше. Лучше каждый год понемногу отсекать, чем делать большой перерыв, а потом лишить дерево половины кроны.
Поэтому проводите обрезку яблонь дважды в год: осенью и весной. Но при необходимости можно подвергать этой процедуре плодовое дерево летом или зимой.
Как правильно обрезать яблони: пошаговая инструкция
Приступая к обрезке яблони, помните о самых распространенных ошибках дачников и не обрезайте ветки слишком близко к почке. Убедитесь, что убрали все сухие и пустые ветки.
Особое внимание уделяйте тем частям дерева, которые растут вертикально. На них обычно не появляется много плодов, поэтому их можно смело удалять.
Далее в пошаговой инструкции разберемся, как правильно обрезать яблони, чтобы дерево росло и плодоносило.
- Шаг 1. Подготовьте инструменты
Возьмите необходимые инструменты и материалы, а именно:
- лестницу или стремянку;
- секатор (для веток диаметром более 5 см — сучкорез);
- ножовку;
- садовый нож;
- раствор для дезинфекции срезов (3% раствор медного купороса);
- садовый вар.
— Убедитесь, что ваш секатор острый и чистый, после обрезки каждого дерева его нужно протирать спиртовым раствором, — отмечает постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.
Остальные острые инструменты перед началом работы также должны быть заточены и обеззаражены.
- Шаг 2. Обрежьте ветви, растущие внутрь
Живые и здоровые ветви-загустители или конкуренты вырезают “на кольцо”, а остальные — укорачивают.
— В первую очередь вырежьте ветви, которые растут внутрь кроны, пересекаются, а также высохшие, больные или поврежденные участки, — добавляет эксперт по защите растений.
- Шаг 3. Обрезка верхушки яблони
Далее обрежьте верхушки плодового дерева для стимулирования роста боковых ветвей.
- Шаг 4. Определите форму кроны
После этого сформируйте форму кроны.
— У яблони она обычно пирамидальная. Обрежьте ветви, растущие за пределы определенной кроны, — добавляет постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.
Обрезку любого дерева нужно проводить таким образом, чтобы на месте поврежденных или засохших ветвей оставался пенек с одной почкой. В противном случае есть риск, что на месте среза через некоторое время появится дупло.
Как ухаживать за яблонями после обрезки
После обрезки смешайте известь (10 частей), медный купорос (1 часть) и обработайте смесью места срезов. Затем закройте садовым варом, чтобы сок дерева не вытекал. Так растение быстрее восстановится после обрезки.
— После обрезки для предотвращения заражения необходимо обработать крупные срезы садовым варом. Следите за реакцией дерева и принимайте дополнительные меры, если необходимо, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.
Кроме того, нужно убрать отсеченные ветви, особенно больные.
— Уберите отсеченные ветви, особенно больные. Обеспечьте яблоне достаточный полив, особенно в период активного роста. Наблюдайте за деревом на предмет вредителей и болезней, принимайте меры для их контроля. В дальнейшем также регулярно корректируйте рост яблони, это особенно необходимо в первые годы после посадки, — отмечает Алексей Колесник.
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