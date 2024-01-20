Каждое растение требует ухода и правильного подхода. Ответственные хозяева знают, что плодовые деревья необходимо обрезать. Когда и как стоит обрезать яблони в саду — рассказал постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Особенности обрезки яблони и причины

Прежде чем приступать к обрезке яблони нужно ответить на вопрос: с какой целью вы хотите это делать? Поскольку в зависимости от вида и возраста яблони обрезка может быть омолаживающей, санитарной, формирующей и иметь множество особенностей, которые следует учитывать при проведении манипуляции. Далее рассмотрим каждую из них отдельно.

Санитарная

Во время такой обрезки удаляют поврежденные, больные и сухие ветви яблони, исправляют срезы, выполненные неправильно.

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Формирующая

С помощью формирующей обрезки кроне молодых яблонь придают определенные очертания.

Структурная

Такую обрезку проводят для того, чтобы проредить крону яблони. Во время процедуры удаляют ветви, направленные внутрь дерева, которые не дают другим побегам расти, травмируют ствол и друг друга.

Омолаживающая

Чтобы дать жизнь новым побегам, простимулировать яблоню расти проводят омолаживающую обрезку плодового дерева.

— Замечу, что причинами, которые указывают на необходимость обрезки, является наличие поврежденных, больных, сухих ветвей, необходимость формирования кроны молодого дерева, наличие ветвей, направленных внутрь кроны, тех, что трутся между собой или о ствол, — резюмирует постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Когда нужно обрезать яблони в саду

Несмотря на то, что как правило обрезку плодовых деревьев, проводят ранней весной и осенью, в некоторых случаях такая манипуляция разрешена летом и поздней зимой.

— Иногда допускается обрезка летом и поздней зимой, когда не предполагается снижение температуры ниже -5°C. Слишком ранняя зимняя обрезка может привести к замерзанию отсеченных мест. Как правило, весной проводят формирующие, структурные и омолаживающие обрезки, а осенью — санитарные, — говорит Алексей Колесник.

Если же есть необходимость провести обрезку яблони зимой и температура воздуха позволяет, то это лучше начать делать в конце февраля.

— К обрезке яблонь стоит приступать в конце февраля, а заканчивать проведение процедуры необходимо до начала движения сока, что происходит в конце марта — начале апреля, — отмечает эксперт.

Как часто можно обрезать яблоню

Эта процедура не должна стать для яблонь шоком, поэтому не увлекайтесь, обрезайте не более трети ветвей в год, а на молодых деревцах — и того меньше. Лучше каждый год понемногу отсекать, чем делать большой перерыв, а потом лишить дерево половины кроны.

Поэтому проводите обрезку яблонь дважды в год: осенью и весной. Но при необходимости можно подвергать этой процедуре плодовое дерево летом или зимой.

Как правильно обрезать яблони: пошаговая инструкция

Приступая к обрезке яблони, помните о самых распространенных ошибках дачников и не обрезайте ветки слишком близко к почке. Убедитесь, что убрали все сухие и пустые ветки.

Особое внимание уделяйте тем частям дерева, которые растут вертикально. На них обычно не появляется много плодов, поэтому их можно смело удалять.

Далее в пошаговой инструкции разберемся, как правильно обрезать яблони, чтобы дерево росло и плодоносило.

Шаг 1. Подготовьте инструменты

Возьмите необходимые инструменты и материалы, а именно:

лестницу или стремянку;

секатор (для веток диаметром более 5 см — сучкорез);

ножовку;

садовый нож;

раствор для дезинфекции срезов (3% раствор медного купороса);

садовый вар.

— Убедитесь, что ваш секатор острый и чистый, после обрезки каждого дерева его нужно протирать спиртовым раствором, — отмечает постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Остальные острые инструменты перед началом работы также должны быть заточены и обеззаражены.

Шаг 2. Обрежьте ветви, растущие внутрь

Живые и здоровые ветви-загустители или конкуренты вырезают “на кольцо”, а остальные — укорачивают.

— В первую очередь вырежьте ветви, которые растут внутрь кроны, пересекаются, а также высохшие, больные или поврежденные участки, — добавляет эксперт по защите растений.

Шаг 3. Обрезка верхушки яблони

Далее обрежьте верхушки плодового дерева для стимулирования роста боковых ветвей.

Шаг 4. Определите форму кроны

После этого сформируйте форму кроны.

— У яблони она обычно пирамидальная. Обрежьте ветви, растущие за пределы определенной кроны, — добавляет постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Обрезку любого дерева нужно проводить таким образом, чтобы на месте поврежденных или засохших ветвей оставался пенек с одной почкой. В противном случае есть риск, что на месте среза через некоторое время появится дупло.

Как ухаживать за яблонями после обрезки

После обрезки смешайте известь (10 частей), медный купорос (1 часть) и обработайте смесью места срезов. Затем закройте садовым варом, чтобы сок дерева не вытекал. Так растение быстрее восстановится после обрезки.

— После обрезки для предотвращения заражения необходимо обработать крупные срезы садовым варом. Следите за реакцией дерева и принимайте дополнительные меры, если необходимо, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.

Кроме того, нужно убрать отсеченные ветви, особенно больные.

— Уберите отсеченные ветви, особенно больные. Обеспечьте яблоне достаточный полив, особенно в период активного роста. Наблюдайте за деревом на предмет вредителей и болезней, принимайте меры для их контроля. В дальнейшем также регулярно корректируйте рост яблони, это особенно необходимо в первые годы после посадки, — отмечает Алексей Колесник.

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