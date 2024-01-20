Кожна рослина потребує догляду та правильного підходу. Відповідальні господарі знають, що плодові дерева необхідно обрізати. Коли та як варто обрізати яблуні в саду – розповів постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

Особливості обрізки яблуні та причини

Перш ніж ставати до обрізки яблуні потрібно відповісти на запитання: з якою метою ви хочете це робити? Оскільки, залежно від виду і віку яблуні, обрізка може бути омолоджувальною, санітарною, формувальною і мати безліч особливостей, які варто враховувати під час проведення маніпуляції. Далі розглянемо кожну з них окремо.

Санітарна

Під час такої обрізки видаляють пошкоджені, хворі та сухі гілки яблуні, виправляють зрізи, виконані неправильно.

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Формувальна

За допомогою формувальної обрізки кроні молодих яблунь надають певних обрисів.

Структурна

Таку обрізку проводять для того, щоб прорідити крону яблуні. Під час процедури видаляють гілки, спрямовані всередину дерева, які не дають іншим пагонам рости, травмують стовбур і одна одну.

Омолоджувальна

Щоб дати життя новим паросткам і простимулювати яблуню рости, проводять омолоджувальну обрізку плодового дерева.

– Зауважу, що причинами, які свідчать про необхідність обрізки, є наявність пошкоджених, хворих, сухих гілок, необхідність формування крони молодого дерева, наявність гілок, спрямованих усередину крони, тих, що труться між собою або об стовбур, – резюмує постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

Коли потрібно обрізати яблуні в саду

Попри те, що зазвичай обрізку плодових дерев проводять ранньою весною та восени, у деяких випадках така маніпуляція дозволена і влітку та пізньою зимою.

– Іноді допускається обрізка влітку та пізньою зимою, коли не передбачається зниження температури нижче -5°C. Надто рання зимова обрізка може призвести до замерзання відсічених місць. Зазвичай весною проводять формувальні, структурні та омолоджувальні обрізки, а восени – санітарні, – говорить Олексій Колесник.

Якщо ж є потреба провести обрізку яблуні взимку і температура повітря дозволяє, то це краще почати робити наприкінці лютого.

– Обрізку яблунь допускається починати наприкінці лютого, а закінчити проведення процедури необхідно до початку руху соку, це кінець березня – початок квітня, – наголошує експерт.

Як часто можна обрізати яблуню

Така процедура не повинна стати для яблунь шоком, тому не захоплюйтесь, обрізуйте не більше третини гілок за рік, а на молодих деревцях й того менше. Краще щороку потроху обрізати, аніж робити велику перерву, а тоді позбавити дерево половини крони.

Тож проводьте обрізку яблунь двічі на рік: восени та навесні. Але за потреби можна піддавати цій процедурі плодове дерево влітку або ж взимку.

Як правильно обрізати яблуні: покрокова інструкція

Стаючи до обрізки яблуні, пам’ятайте і про найпоширеніші помилки дачників та не обрізайте гілки занадто близько до бруньки. Переконайтеся, що прибрали всі сухі гілки.

Особливу увагу приділяйте тим гілкам, які ростуть вертикально. На них зазвичай не з’являється багато плодів, тому їх можна сміливо видаляти.

Далі в покроковій інструкції розберемося, як правильно обрізати яблуні, щоб дерево росло та родило.

Крок 1. Підготуйте інструменти

Візьміть необхідні інструменти та матеріали, а саме:

драбину;

секатор (для гілок діаметром понад 5 см – гілкоріз);

ножівку;

садовий ніж;

розчин для дезінфекції зрізів (3% розчин мідного купоросу);

садовий вар.

– Переконайтеся, що ваш секатор гострий та чистий, після обрізки кожного дерева його потрібно протирати спиртовим розчином, – наголошує постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

Гілкоріз та ножівка перед початком роботи теж повинні бути заточені і знезаражені.

Крок 2. Обріжте гілки, що ростуть всередину

Живі та здорові гілки-загусники вирізають “на кільце”, а інші вкорочують.

– Передусім виріжте гілки, які ростуть всередину крони, перетинаються, а також засохлі, хворі або пошкоджені паростки, – додає експерт із захисту рослин.

Крок 3. Обрізка верхівки яблуні

Далі обріжте верхівки плодового дерева для стимулювання росту бічних гілок.

Крок 4. Визначте форму крони

Після цього визначте форму крони, яку ви хочете сформувати.

– У яблуні зазвичай це пірамідальна крона. Обріжте гілки, що ростуть за межі визначеної крони, – додає постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

Загалом обрізку будь-якого дерева потрібно проводити таким чином, щоб на місці пошкодженого або засохлого гілля залишався пеньок з однією брунькою. В іншому разі є ризик, що на місці зрізу через деякий час з’явиться дупло.

Як доглядати за яблунями після обрізки

Після обрізки змішайте вапно (10 частин) і мідний купорос (1 частина) і обробіть сумішшю місця зрізів. Потім закрийте садовим варом, щоб сік дерева не витікав. Так рослина швидше відновиться після обрізки.

– Після обрізки для запобігання зараженню необхідно обробити великі зрізи садовим варом. Стежте за реакцією дерева та вживайте додаткових заходів, якщо необхідно, – каже наш постійний експерт із захисту рослин.

Крім того, потрібно прибрати відсічені гілки, особливо хворі.

– Приберіть відсічені гілки, особливо хворі. Забезпечте яблуні достатній полив, особливо у період активного росту. Спостерігайте за деревом на наявність шкідників та хвороб, вживайте заходів для їхнього контролю. Надалі також регулярно коригуйте ріст яблуні, це особливо необхідно у перші роки після посадки, – зазначає Олексій Колесник.

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