Как стирать кроссовки в машинке

Кроссовки можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Но как это сделать правильно — читайте в нашем материале.
Как стирать кроссовки в стиральной машине — инструкция
- С кроссовок снимите шнурки и стельки.
- Помойте обувь вручную под водой.
- Обратите внимание, чтобы не было камней в подошве, если есть — уберите их.
- Используйте мешок для стирки. Уложите в него отдельно обувь, шнурки и стельки. За один раз можно стирать до трех пар кроссовок.
- Выберите режим стиральной машины в соответствии с вашей обувью (об этом подробнее расписано ниже в материале).
- Высушите обувь.
Кстати, зубная щетка и мыло помогут вам очистить белые кроссовки, если результат после стирки в машинке вам не нравится.
Режим стирки
Для стирки обуви выбирайте один из следующих режимов:
- спортивная обувь;
- ручная стирка;
- деликатная стирка.
Если соответствующих режимов нет, включите режим Отжим и минимальное время стирки.
Температура стирки
Высокая температура может повредить материал, поэтому придерживайтесь показателей не больше 30-40 градусов.
Какими средствами стирать кроссовки
Чтобы на обуви не оставались следы, а моющее средство легко смывалось – используйте жидкие порошки и гели.
Как высушить кроссовки после стирки
Важно! Сушить обувь можно только при комнатной температуре, потому что другие варианты, где градус выше (солнце, фен и т. п.), могут разрушить структуру материала.
Мембранные кроссовки
Такие виды кроссовок тоже можно стирать в машинке, но для этого рекомендуется использовать специальные средства.
Как насчет кожи и замши?
Кожаную и замшевую обувь нельзя стирать в стиральной машинке.
Такие кроссовки очищаются только вручную в чуть теплой воде и с использованием мыла.