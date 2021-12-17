Как стирать кроссовки в машинке

Кроссовки можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Но как это сделать правильно — читайте в нашем материале.

Как стирать кроссовки в стиральной машине — инструкция

С кроссовок снимите шнурки и стельки. Помойте обувь вручную под водой. Обратите внимание, чтобы не было камней в подошве, если есть — уберите их. Используйте мешок для стирки. Уложите в него отдельно обувь, шнурки и стельки. За один раз можно стирать до трех пар кроссовок. Выберите режим стиральной машины в соответствии с вашей обувью (об этом подробнее расписано ниже в материале). Высушите обувь.

Кстати, зубная щетка и мыло помогут вам очистить белые кроссовки, если результат после стирки в машинке вам не нравится.

Режим стирки

Для стирки обуви выбирайте один из следующих режимов:

спортивная обувь;

ручная стирка;

деликатная стирка.

Если соответствующих режимов нет, включите режим Отжим и минимальное время стирки.

Температура стирки

Высокая температура может повредить материал, поэтому придерживайтесь показателей не больше 30-40 градусов.

Какими средствами стирать кроссовки

Чтобы на обуви не оставались следы, а моющее средство легко смывалось – используйте жидкие порошки и гели.

Как высушить кроссовки после стирки

Важно! Сушить обувь можно только при комнатной температуре, потому что другие варианты, где градус выше (солнце, фен и т. п.), могут разрушить структуру материала.

Мембранные кроссовки

Такие виды кроссовок тоже можно стирать в машинке, но для этого рекомендуется использовать специальные средства.

Как насчет кожи и замши?

Кожаную и замшевую обувь нельзя стирать в стиральной машинке.

Такие кроссовки очищаются только вручную в чуть теплой воде и с использованием мыла.