Тональный крем – средство, которое выручает во многих ситуациях. Однако часто он может оставить свой след там, где меньше всего этого ждешь. Например, на воротнике белой рубашки или кофты.
Как отстирать тональный крем с одежды, чтобы от него не осталось и следа – читай в материале.
Как отстирать тональный крем пятновыводителем
- Налейте небольшое количество пятновыводителя в тазик с теплой водой. Поместите туда загрязненную вещь.
- Поставьте отмокать одежду на 7-8 часов, а лучше – на ночь.
- После этого достаньте одежду и постирайте ее обычным способом.
Как отстирать тональный крем нашатырным спиртом
Нанесите нашатырный спирт на пятно на 5-10 мин. Затем засыпьте пятно содой и держите 2 мин.
Выстирайте место с пятном под проточной водой и высушите обычным способом.
Как отстирать тональный крем мицеллярной водой
Это один из самых быстрых методов выведения тонального крема с одежды. Стирать вещь не нужно.
Нанесите на ватный диск мицеллярную воду или другое средство для снятия макияжа и удалите пятно, стирая грязь с изделия.
Тяжелее всего отстирать тональный из хлопчатобумажной или шерстяной одежды, однако и здесь есть выход:
- просто нанесите на пятно пятновыводитель и оставьте его на 10 мин;
- прополощите изделие в холодной воде;
- постирайте пятно с помощью хозяйственного мыла.
Чтобы вывести тональный крем на плотной ткани или меху, воспользуйтесь медицинским спиртом. Для этого просто намочите ватный диск в жидкости. Затем протрите загрязненный участок.