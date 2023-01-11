Тональный крем – средство, которое выручает во многих ситуациях. Однако часто он может оставить свой след там, где меньше всего этого ждешь. Например, на воротнике белой рубашки или кофты.

Как отстирать тональный крем с одежды, чтобы от него не осталось и следа – читай в материале.

Как отстирать тональный крем пятновыводителем

Налейте небольшое количество пятновыводителя в тазик с теплой водой. Поместите туда загрязненную вещь.

Поставьте отмокать одежду на 7-8 часов, а лучше – на ночь.

После этого достаньте одежду и постирайте ее обычным способом.

Как отстирать тональный крем нашатырным спиртом

Нанесите нашатырный спирт на пятно на 5-10 мин. Затем засыпьте пятно содой и держите 2 мин.

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Выстирайте место с пятном под проточной водой и высушите обычным способом.

Как отстирать тональный крем мицеллярной водой

Это один из самых быстрых методов выведения тонального крема с одежды. Стирать вещь не нужно.

Нанесите на ватный диск мицеллярную воду или другое средство для снятия макияжа и удалите пятно, стирая грязь с изделия.

Тяжелее всего отстирать тональный из хлопчатобумажной или шерстяной одежды, однако и здесь есть выход:

просто нанесите на пятно пятновыводитель и оставьте его на 10 мин;

прополощите изделие в холодной воде;

постирайте пятно с помощью хозяйственного мыла.

Чтобы вывести тональный крем на плотной ткани или меху, воспользуйтесь медицинским спиртом. Для этого просто намочите ватный диск в жидкости. Затем протрите загрязненный участок.