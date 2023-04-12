Если вы заметили в крупе серых бабочек или белые личинки, значит у вас завелась пищевая моль. Эти насекомые быстро уничтожают продукты, а также могут спровоцировать различные заболевания, в частности:
- конъюнктивит;
- аллергию;
- дерматит;
- ринит и тому подобное.
Избавиться от пищевой моли сложно, но возможно. Так как эти “бабочки” имеют свойство быстро размножаться, бороться с ними начните как можно быстрее.
Как избавиться от моли в крупе рассказывают Факты ICTV.
Как избавиться от моли в крупе
Для начала проверьте все крупы, а также сухофрукты и муку. Если вы нашли признаки моли, выбрасывайте поврежденные продукты в мусор.
Однако, если количество моли и личинок минимальное, можно попробовать реанимировать крупу:
- Высыпьте крупу на тарелку.
- Поставьте в микроволновую печь на 15-20 минут.
Также вместо микроволновки можно использовать морозильную камеру.
Помойте кухонные шкафы
- Разведите уксус с водой 1:1.
- Тщательно промойте шкафы, особенно углы.
- Разведите мыло с тепло водой и еще раз промойте шкаф.
- Также нужно пропылесосить и помыть заднюю часть шкафов.
Чтобы избежать появления пищевой моли, соблюдайте следующие правила:
- тщательно мойте кухонные шкафы мыльными растворами;
- проветривайте кухню;
- храните все крупы в стеклянных банках с плотно закрытыми крышками.