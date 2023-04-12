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Как избавиться от моли в крупе: средства борьбы в домашних условиях

12 апреля 2023, 16:36
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
як позбутися молі в крупі
Источник: Unsplash

Если вы заметили в крупе серых бабочек или белые личинки, значит у вас завелась пищевая моль. Эти насекомые быстро уничтожают продукты, а также могут спровоцировать различные заболевания, в частности:

  • конъюнктивит;
  • аллергию;
  • дерматит;
  • ринит и тому подобное.

Избавиться от пищевой моли сложно, но возможно. Так как эти “бабочки” имеют свойство быстро размножаться, бороться с ними начните как можно быстрее.

Как избавиться от моли в крупе рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от моли в крупе

Для начала проверьте все крупы, а также сухофрукты и муку. Если вы нашли признаки моли, выбрасывайте поврежденные продукты в мусор.

Однако, если количество моли и личинок минимальное, можно попробовать реанимировать крупу:

  1. Высыпьте крупу на тарелку.
  2. Поставьте в микроволновую печь на 15-20 минут.

Также вместо микроволновки можно использовать морозильную камеру.

Помойте кухонные шкафы

  1. Разведите уксус с водой 1:1.
  2. Тщательно промойте шкафы, особенно углы.
  3. Разведите мыло с тепло водой и еще раз промойте шкаф.
  4. Также нужно пропылесосить и помыть заднюю часть шкафов.

Чтобы избежать появления пищевой моли, соблюдайте следующие правила:

  • тщательно мойте кухонные шкафы мыльными растворами;
  • проветривайте кухню;
  • храните все крупы в стеклянных банках с плотно закрытыми крышками.
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