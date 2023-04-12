Если вы заметили в крупе серых бабочек или белые личинки, значит у вас завелась пищевая моль. Эти насекомые быстро уничтожают продукты, а также могут спровоцировать различные заболевания, в частности:

конъюнктивит;

аллергию;

дерматит;

ринит и тому подобное.

Избавиться от пищевой моли сложно, но возможно. Так как эти “бабочки” имеют свойство быстро размножаться, бороться с ними начните как можно быстрее.

Как избавиться от моли в крупе рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от моли в крупе

Для начала проверьте все крупы, а также сухофрукты и муку. Если вы нашли признаки моли, выбрасывайте поврежденные продукты в мусор.

Однако, если количество моли и личинок минимальное, можно попробовать реанимировать крупу:

Высыпьте крупу на тарелку. Поставьте в микроволновую печь на 15-20 минут.

Также вместо микроволновки можно использовать морозильную камеру.

Помойте кухонные шкафы

Разведите уксус с водой 1:1. Тщательно промойте шкафы, особенно углы. Разведите мыло с тепло водой и еще раз промойте шкаф. Также нужно пропылесосить и помыть заднюю часть шкафов.

Чтобы избежать появления пищевой моли, соблюдайте следующие правила: