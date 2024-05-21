При переезде особые хлопоты доставляет транспортировка крупногабаритной бытовой техники, например, холодильника. Делать это нужно правильно, чтобы не повредить и не испортить его.

Факты ICTV рассказывают, как правильно перевозить холодильник.

Как перевозить холодильник во время переезда, чтобы не навредить технике

Производители холодильников советуют перевозить технику вертикально, то есть стоя. Таким образом риск повреждения и вероятность затекания масла в контур циркуляции хладагента — минимальны.

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Но что делать, если авто для транспортировки не позволяет этого сделать. Можно ли перевозить холодильник лежа?

Рассказываем, как правильно перевозить холодильник лежа.

Неправильная перевозка холодильника может привести к забиванию капиллярной трубки и выводу холодильника из строя. Чтобы этого не произошло, не перевозите его лежа на задней стенке и дверце — 99% производителей запрещают это делать.

Можно перевозить холодильник на боку, но делать это нужно правильно и очень аккуратно.

При перевозке холодильника лежа нужно следить, чтобы трубка по которой выходит фреон (хладагент) из мотора-компрессора была направлена вверх. Это минимизирует вероятность повреждения техники.

Если вы не знаете, как она выглядит, прикоснитесь к трубкам, выходящим из мотора-компрессора. У рабочего холодильника она будет теплая. Направьте ее (и другие трубки, выходящие из мотора) вверх во время перевозки.

Как правильно перевозить холодильник: советы

Если неправильно транспортировать крупногабаритную бытовую технику, то ее можно испортить.

Чтобы этого не произошло, следуйте таким советам:

Отсоедините холодильник от электросети;

Освободите от продуктов, выньте все емкости и полочки;

Надежно упакуйте холодильник. Лучше всего использовать заводскую коробку, но если ее нет, обмотайте технику пузырчатой или стрейч пленкой;

Загрузите в транспортное средство и надежно зафиксируйте с помощью ремней;

На новом месте распакуйте холодильник, но не включайте в электросеть. Дайте ему постоять 6-8 часов, особенно если перевозили его лежа или на боку. После перевозки стоя холодильник можно включать только через 5 часов после транспортировки.

Перед включением необходимо помыть холодильник мыльным раствором и загрузить продукты.