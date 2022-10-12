Ежедневно враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины, хочет оставить украинцев без света, воды и отопления.

Последние атаки российских войск вызвали отключение света во многих городах и селах, а в Киеве и области ввели график отключения электроэнергии. На такой случай в доме должны быть запасы еды, воды и пауэербанки.

Главный вопрос — что делать с продуктами в холодильнике и морозилке. Ведь пролежать долго без электричества они не смогут.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали, сколько морозилка и холодильник держат холод без электричества, и собрали лайфхаки, которые помогут продлить жизнь продуктам.

Сколько холодильник и морозилка держат температуру

Оптимальная температура для продуктов такова:

в холодильнике — должно быть 4°С или ниже;

или ниже; в морозильной камере — 0°С или ниже.

Сколько времени будет держать холод ваш холодильник, зависит от его модели и года изготовления. Более современные модели будут сохранять оптимальную температуру около 20 ч, а морозилки — более суток. Старенькие холодильники потеряют способность к охлаждению за 4-6 ч.

Это также зависит от температуры в доме, если она высокая, холод покинет холодильник быстро. Сейчас ситуация другая, в квартирах украинцев не слишком тепло, поэтому продукты могут храниться без электричества около 5-8 ч.

Кроме того, стоит придерживаться нескольких правил после выключения электричества:

не открывайте холодильник и морозилку без надобности;

просмотрите продукты, которые у вас хранятся, и избавьтесь от тех, которые уже начали портиться;

если света нет давно, проверьте температуру в холодильнике с помощью термометра: если она поднялась выше 4°С – продукты придется выбросить.

Как сохранить продукты без электричества

О возможных перебоях со светом уже известно всем, поэтому заранее подготовьтесь:

заморозьте контейнеры с водой — они помогут сохранить в холодильнике нужную температуру, когда свет отключится;

— они помогут сохранить в холодильнике нужную температуру, когда свет отключится; купите блочный или сухой лед — когда свет исчезнет, положите его в морозильную камеру и холодильник (продукты будут в безопасности до 4 часов в холодильнике, около суток в полупустой морозильной камере и до двух суток – в полной морозилке);

— когда свет исчезнет, положите его в морозильную камеру и холодильник (продукты будут в безопасности в холодильнике, около суток в полупустой морозильной камере и до двух суток – в полной морозилке); если света нет более 5 часов, поместите лед или воду, замороженную в контейнерах, из морозилки в холодильник.

Если электричество не дают уже долгое время, нужно спасать оставшиеся продукты. Например, молочку (молоко, масло, сметана) можно поместить в отдельные банки и поставить в миску с холодной водой. Такую воду нужно менять ежедневно.

Твердый сыр, колбасу и рыбу нужно завернуть в натуральную ткань, смоченную в соленой воде, а потом завернуть в пищевую бумагу. Так хранить продукты можно на балконе или подоконнике.

А вот яйца могут продержаться при комнатной температуре около недели. Чтобы они точно не испортились, тщательно вымойте их в соленой воде, насухо вытрите и поместите в мешочек с рисом.

Сложнее всего — сохранить мясо. Если в морозилке хранятся замороженные мясные кусочки, их стоит переложить в термопакет или термосумку.

Или воспользоваться старым лайфхаком — поместить мясо в пакет и подвесить за окно. Проводить такие манипуляции стоит в пасмурную погоду. Когда мясо разморозится, отварите или поджарьте его.

Если на момент отключения электричества мясо лежало в холодильнике, его нужно отварить в соленой воде и переложить в контейнер. Тару следует плотно закрыть и поставить на балкон. В таком виде мясо сможет пролежать до 48 ч.

Другие продукты, хранившиеся в вашей морозильной камере, необходимо положить в пакет, завернуть пленкой с пузырьками (она не пропускает тепло) и сверху накрыть газетой или бумагой. Такую конструкцию следует держать в холодном месте — на балконе или на подоконнике.