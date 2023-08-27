Иногда приходится сталкиваться с тем, что вы сложили чистые вещи в шкаф, а когда достаете их, то они предательски желтые. Согласно всем законам подлости, это еще и происходит в тот момент, когда именно эта вещь вам нужна.

Однако не стоит расстраиваться, ведь это можно исправить. Для начала давайте разберемся, почему же вещи желтеют в шкафу во время хранения.

Почему желтеют вещи в шкафу

Главная причина того, что вещи желтеют в шкафу — это стирка. Есть и другие варианты, но этот будет верным в 90% случаев. Более того, чаще всего это касается белых вещей, которые довольно прихотливы в своем уходе. Это еще одно напоминание о том, что стоит внимательно изучать бирки на одежде.

Какая стирка заставляет желтеть одежду в шкафу:

стирка с неправильным температурным режимом;

использование неподходящего порошка;

плохое полоскание;

использование при ручной стирке сильнощелочного мыла.

Однако сбрасывать все исключительно на стирку тоже не стоит. Ведь в редких случаях могут быть и другие причины того, что вещи желтеют в шкафу.

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В частности, проблема может скрываться в воде, в которой вы стираете вещи. Если это водопроводная вода, то в ней может быть повышенное содержание солей, железа, или даже ржавчина.

Также среди причин — негативная среда для хранения вещей в шкафу. Речь идет о повышенном уровне влаги в доме или квартире, наличии плесени или грибка. Кстати, если вы ничего из перечисленного не замечаете невооруженным глазом, то это не означает, что такой проблемы нет.

Также вам может показаться отличной идеей перегладить вещи перед их длительным хранением. Однако спешим вас расстроить — вы можете сделать только хуже. Это может быть причиной желтизны белой одежды.

Обратите внимание, где именно вы храните одежду, ведь полки из ДСП, МДФ с различными пропитками могут отдавать желтизну не только белым вещам, но и тканям других цветов.

Как хранить вещи, чтобы они не желтели

Вероятность того, что вещи не будут желтеть в шкафу, можно повысить, однако придется заморочиться. Если одежда не требует хранения на плечиках, то ее стоит складывать в полиэтилен.

Кроме того, в магазинах представлено множество вариантов вакуумных пакетов для хранения вещей (также они могут называться вакуумные пакеты для ручной клади, — Ред.). Стоимость таких пакетов стартует от 60 грн. Экземпляры с плечиками могут стоить от 150 грн. При помощи пылесоса из них выкачивается воздух, а благодаря этому ткань не окисляется и не желтеет. Однако это будет работать, если вы правильно постирали и прополоскали вещь.

Как подготовить вещь к хранению, чтобы она не пожелтела: