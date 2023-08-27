Іноді доводиться стикатися з тим, що ви склали чисті речі в шафу, а коли дістаєте їх, то вони зрадливо жовті. Згідно з усіма законами підлості, це ще й відбувається в той момент, коли саме ця річ вам потрібна.

Однак не варто засмучуватися, адже це можна виправити. Для початку розберімось, чому речі жовтіють у шафі під час зберігання.

Чому жовтіють речі у шафі

Головна причина того, що речі жовтіють у шафі – це прання. Є й інші варіанти, але цей буде правильним у 90% випадків. На додаток, найчастіше це стосується білих речей, які досить вибагливі у своєму догляді. Це ще одне нагадування про те, що варто уважно вивчати етикетки на одязі.

Яке прання змушує жовтіти одяг у шафі:

прання з неправильним температурним режимом;

використання невідповідного порошку;

погане полоскання;

використання під час ручного прання сильнолужного мила.

Однак скидати все винятково на прання також не варто. Адже в окремих випадках можуть бути й інші причини того, що речі жовтіють у шафі.

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Зокрема, проблема може бути у воді, в якій ви перете речі. Якщо це водопровідна вода, в ній може бути підвищений вміст солей, заліза, або навіть іржа.

Також серед причин – негативне середовище для зберігання речей у шафі. Йдеться про підвищений рівень вологи в будинку чи квартирі, наявність цвілі чи грибка. До речі, якщо ви нічого з перерахованого не помічаєте неозброєним оком, це не означає, що такої проблеми немає.

Також вам може здатися вдалою ідеєю перепрасувати речі перед їх тривалим зберіганням. Однак поспішаємо вас засмутити – ви можете зробити лише гірше. Це може бути причиною жовтизни білого одягу.

Зверніть увагу, де саме ви зберігаєте одяг, адже полиці з ДСП, МДФ з різними просоченнями можуть віддавати жовтизну не тільки білим речам, а й тканинам інших кольорів.

Як зберігати речі, щоб вони не жовтіли

Імовірність того, що речі не жовтітимуть у шафі, можна збільшити, проте доведеться заморочитися. Якщо одяг не вимагає зберігання на плічках, його варто складати в поліетилен.

Крім того, в магазинах представлено безліч варіантів вакуумних пакетів для зберігання речей (також вони можуть називатися вакуумні пакети для ручної поклажі, – Ред.). Вартість таких пакетів стартує від 60 грн. Примірники з плічками можуть коштувати від 150 грн. За допомогою пилососа з них викачується повітря, завдяки чому тканина не окислюється і не жовтіє. Однак це буде працювати, якщо ви правильно випрали і прополоскали річ.

Як підготувати річ до зберігання, щоб вона не пожовкла: