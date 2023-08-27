Іноді доводиться стикатися з тим, що ви склали чисті речі в шафу, а коли дістаєте їх, то вони зрадливо жовті. Згідно з усіма законами підлості, це ще й відбувається в той момент, коли саме ця річ вам потрібна.
Однак не варто засмучуватися, адже це можна виправити. Для початку розберімось, чому речі жовтіють у шафі під час зберігання.
Чому жовтіють речі у шафі
Головна причина того, що речі жовтіють у шафі – це прання. Є й інші варіанти, але цей буде правильним у 90% випадків. На додаток, найчастіше це стосується білих речей, які досить вибагливі у своєму догляді. Це ще одне нагадування про те, що варто уважно вивчати етикетки на одязі.
Яке прання змушує жовтіти одяг у шафі:
- прання з неправильним температурним режимом;
- використання невідповідного порошку;
- погане полоскання;
- використання під час ручного прання сильнолужного мила.
Однак скидати все винятково на прання також не варто. Адже в окремих випадках можуть бути й інші причини того, що речі жовтіють у шафі.
Зокрема, проблема може бути у воді, в якій ви перете речі. Якщо це водопровідна вода, в ній може бути підвищений вміст солей, заліза, або навіть іржа.
Також серед причин – негативне середовище для зберігання речей у шафі. Йдеться про підвищений рівень вологи в будинку чи квартирі, наявність цвілі чи грибка. До речі, якщо ви нічого з перерахованого не помічаєте неозброєним оком, це не означає, що такої проблеми немає.
Також вам може здатися вдалою ідеєю перепрасувати речі перед їх тривалим зберіганням. Однак поспішаємо вас засмутити – ви можете зробити лише гірше. Це може бути причиною жовтизни білого одягу.
Зверніть увагу, де саме ви зберігаєте одяг, адже полиці з ДСП, МДФ з різними просоченнями можуть віддавати жовтизну не тільки білим речам, а й тканинам інших кольорів.
Як зберігати речі, щоб вони не жовтіли
Імовірність того, що речі не жовтітимуть у шафі, можна збільшити, проте доведеться заморочитися. Якщо одяг не вимагає зберігання на плічках, його варто складати в поліетилен.
Крім того, в магазинах представлено безліч варіантів вакуумних пакетів для зберігання речей (також вони можуть називатися вакуумні пакети для ручної поклажі, – Ред.). Вартість таких пакетів стартує від 60 грн. Примірники з плічками можуть коштувати від 150 грн. За допомогою пилососа з них викачується повітря, завдяки чому тканина не окислюється і не жовтіє. Однак це буде працювати, якщо ви правильно випрали і прополоскали річ.
Як підготувати річ до зберігання, щоб вона не пожовкла:
- Вибирати режим прання та температуру, відповідно до інформації на етикетці.
- Перед пранням білих речей проженіть машинку на режимі полоскання.
- У разі появи перших ознак зміни кольору використовуйте кисневий порошок. Якщо не хочете вдаватися до агресивних відбілювачів, то можна використати народний спосіб із нашатирем. Необхідно зробити розчин: 4 л води, 50 мл рідкого мила та 2-3 столові ложки нашатирю. У ньому потрібно замочити одяг на кілька годин, а потім випрати. Однак працювати з нашатирем необхідно в рукавичках, оскільки він може зашкодити вашим рукам. Також його запах – це не найкращий аромат, який ви чули у своєму житті.
- Якщо ви дістали річ із шафи і вирішили попрасувати, то суворо дотримуйтесь інструкції. Крім того, якщо використовуєте пару, то обов’язково перед цим замініть воду на чисту та фільтровану.