Как отмыть душевую кабину

Последние пять-десять лет стало довольно популярно менять привычную ванну на душевую кабину. Она и места меньше занимает, и вода во время мытья не брызгает по всей ванной комнате.

Несмотря на компактность, имеет она и минусы. Остающаяся на стенках вода высыхает, оставляя неприятные разводы и пятна.

О том, как бороться с различными видами загрязнений на душевой кабине, узнавали Факты ICTV.

Как часто стоит мыть душевую кабину

Чтобы ваша душевая кабина всегда имела опрятный вид, стоит следить за ее чистотой. Уход должен быть регулярным.

Ежедневное очищение. Чтобы сохранить чистоту в душе, мойте кабинку после каждого использования.

Вариант не самый приятный. Не всегда хочется после ванных процедур мыть еще и саму конструкцию. Но бороться с любыми пятнами легче, когда они свежие.

Возьмите себе за правило — после каждого приема душа обмывать стенки кабины сначала горячей водой, затем — холодной.

Пятна станут не такие заметные и будут реже появляться!

Регулярное очищение. Даже если вы каждый раз после душа промываете стенки кабины, для идеальной чистоты этого не достаточно. Раз в неделю, во время общей уборки дома, уделите время санузлу.

Для еженедельного ухода используйте различные гели, спреи или другие химические средства. Если грязь свежая, отмоется сразу. Если же пятна уже старые, оставьте средство на 15-30 мин.

Особое внимание уделяйте углам, межплиточным швам, месту возле слива.

Интенсивная уборка. Если в душевой кабинке начинает появляться грибок, ржавчина или плесень, вам необходимо действовать более экстремально.

Используйте сильнодействующие химические средства, желательно специализированные. Нанесите средство на проблемные участки и оставьте на 30-45 мин. Смойте водой. Если следы остались, повторите процедуру снова.

Грязные места можно потереть щеткой.

Как отмыть разводы на стенках кабинки

Даже после тщательной уборки на стенках кабинки могут появиться неприятные разводы. Главная причина их появления — неправильный выбор тряпок.

Мы привыкли пользоваться обычными тряпками, которые не подходят в уходе за пластиковыми, стеклянными или керамическими поверхностями.

Чтобы разводы не появлялись, используйте:

меламиновые губки — одновременно мочалка и моющее средство. Использовать такие губки можно без химических средств для отмывания жирных пятен, мыльных разводов, налета и ржавчины. Губка прекрасно подойдет для мытья кафеля, пластика, стекла и даже дерева.

— одновременно мочалка и моющее средство. Использовать такие губки можно без химических средств для отмывания жирных пятен, мыльных разводов, налета и ржавчины. Губка прекрасно подойдет для мытья кафеля, пластика, стекла и даже дерева. тряпки из латекса или микрофибры — они прекрасно впитывают в себя лишнюю влагу, не оставляя неприятных следов;

— они прекрасно впитывают в себя лишнюю влагу, не оставляя неприятных следов; пароочистители — с помощью специальной насадки для мытья окон им можно легко отмыть душевую кабину, не оставив разводов и следов;

— с помощью специальной насадки для мытья окон им можно легко отмыть душевую кабину, не оставив разводов и следов; резиновый или силиконовый скребок — что-то похожее на скребок для мытья авто. Главное, что он уберет лишнюю грязь, не повредив поверхность кабины.

Как избавиться от плесени, налета и ржавчины — народные средства

В ванной комнате идеальные условия для распространения различной заразы. Плесень, налет и ржавчина — самые известные из них. Они не только портят внешний вид душа, но и могут быть опасными.

Плесень. Из-за повышенной влажности воздуха на стенах, потолке или в душевой кабинке может появиться плесень. Эту проблему нужно решать немедленно. Если она начнет въедаться в поверхность, избавиться от нее будет трудно.

Ржавчина . Обычно она появляется из-за некачественной воды. Бороться с ржавчиной лучше сразу, пока она не начала накапливаться.

. Обычно она появляется из-за некачественной воды. Бороться с ржавчиной лучше сразу, пока она не начала накапливаться. Известковый налет появляется на стеклянных стенках душевой кабинки. Причина — жесткая вода.

Есть несколько действенных народных средств, которые смогут помочь в борьбе с этими душевыми инфекциями.

Как избавиться от известкового налета

Чтобы избавиться от известкового налета, используйте уксус.

Смешайте уксус с горячей водой. Одной ложки уксуса достаточно для одного литра воды. Натрите раствором проблемные участки. Подождите 10-15 мин. Смойте водой.

Если же налет появился на отдельных участках душевой кабины, то:

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1. Замочите тряпки в растворе. Пропитаные тряпки положите на проблемные участки и оставьте на несколько часов. Смойте остатки раствора теплой водой.

Помните, что уксус — агрессивное вещество. Во время работы надевайте специальные перчатки, чтобы не повредить открытые участки кожи.

Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или спирт. Способ использования похож.

Соедините лимонную кислоту с водой. Одного пакетика хватит на литр воды. Натрите проблемные участки кабинки и оставьте на несколько минут. Смойте раствор водой.

Если хотите избавиться от налета на фурнитуре, используйте более концентрированный раствор:

Один пакетик лимонной кислоты смешайте со стаканом воды. Натрите раствором проблемные участки фурнитуры. Через 15-20 мин смойте водой.

Если используете спирт, то пропорция будет пять мл спирта на пять литров воды. Натрите смесью душевую кабинку и смойте все водой.

Для усиления эффекта можно соединить все три ингредиента и натереть грязные участки.

Чтобы все шланги, краны и держатели имели безупречный вид, натрите их кусочком лимона.

Как избавиться от плесени

Если на поверхности душевой кабины начала появляться плесень, используйте смесь соды, уксуса и нашатыря.

Пол стакана нашатыря и уксуса смешайте с 1/4 стакана соды. Специальной щеткой натрите проблемные участки. Оставьте смесь на 30-40 мин. Смойте все водой.

В борьбе с черной плесенью также могут помочь натуральные средства:

масло чайного дерева — две чайные ложки соедините с 400 мл воды и натрите плесень;

— две чайные ложки соедините с 400 мл воды и натрите плесень; белый уксус — не смешивая с водой, нанесите средство на необходимые участки.

Эти средства не нужно смывать водой, они должны впитаться в плесень.

Как избавиться от ржавчины

В борьбе с красными пятнами в душевой кабине поможет уксус. Натрите поврежденные участки и оставьте на 30 мин. Смойте уксус обычной водой.

Если ржавчина появляется на поддоне душа, необходимо наполнить уксусом дно и оставить на всю ночь.

Ржавчину на металле можно убрать зубной пастой. Нанесите средство на нужные участки и оставьте на 10-15 минут.

Специальные средства для борьбы с плесенью, накипью и ржавчиной

Для очистки душевой кабины есть множество специализированных химических средств. Тем не менее некоторые из них могут лишь повредить поверхность.

Для мытья кабинки прекрасно подойдут разнообразные спреи, эмульсии или пасты. Но следите, чтобы в их составе не было растворителей (формальдегидов, щелочи, муравьиной кислоты), абразивных частиц или пигментов. Абразивные частицы могут повредить поверхность, оставив на ней мелкие царапины!

Если у вас стеклянная душевая кабинка, используйте спреи, которые не содержат кислот и концентрированных веществ. От них стекло может потемнеть. Для пластиковых кабин выбирайте средства без ацетона, аммиака и бензина.

Кстати, используйте любое средство для мытья посуды, если увидели на кабинке следы воды, отпечатков пальцев или легкий налет! В борьбе с такой грязью также поможет средство для мытья окон, например Cif, Mr Muscle или Cline.

Для акриловых поддонов используйте специализированные средства для акрила, например, Glutoclean.

Эмалированные и отполированные поддоны удобны в уходе. Гладко отполированные достаточно периодически протирать. Эмалированные же поддоны терпеливы к средствам с абразивами и особо не прихотливы.

Во время еженедельной уборки используйте различные гели, спреи или кремы для душевых кабин. Средство для ухода за душевыми кабинами HG прекрасно подойдет для этого, кстати, оно также поможет в борьбе с плесенью, ржавчиной и налетом.

Если необходимо избавиться от ржавчины или старой мыльной пены, выбирайте сильнодействующие специализированные пасты. За 10-15 мин ваш душ будет блестеть!

Помните, что чистота и опрятность ванной комнаты — только ваш выбор. Пользуйтесь удобными средствами для ухода за душевой кабиной и не будете знать проблем!