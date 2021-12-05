Бутерброд с красной рыбой – это один из самых вкусных и питательных завтраков. А также это удачный вариант закусок для новогоднего стола.

Но помимо вкусовых качеств, стоит отметить и пользу этого продукта. Красная рыба является отличным источником белка, витаминов и калия, поэтому диетологи советуют добавлять ее в свой рацион для поддержания оптимального функционирования мозга и нервной системы.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как засолить красную рыбу (лосось, семгу, форель).

Ингредиенты:

1 кг красной рыбы

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. свежемолотого черного перца

10 веточек укропа

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты, чтобы засолить красную рыбу. Соль, сахар и перец предварительно смешайте в одной емкости. Филе рыбы помойте, обсушите бумажным полотенцем, затем посыпьте с обеих сторон смесью соли, сахара и перца. Возьмите веточки укропа, помойте под проточной водой, высушите бумажным полотенцем и порежьте мелко. Посыпьте сверху рыбу. Отправьте рыбу в герметичную емкость и поставьте в холодильник на четыре часа. Все, у вас получилось засолить рыбу, потратив на это 5 минут.

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