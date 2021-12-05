Бутерброд с красной рыбой – это один из самых вкусных и питательных завтраков. А также это удачный вариант закусок для новогоднего стола.
Но помимо вкусовых качеств, стоит отметить и пользу этого продукта. Красная рыба является отличным источником белка, витаминов и калия, поэтому диетологи советуют добавлять ее в свой рацион для поддержания оптимального функционирования мозга и нервной системы.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как засолить красную рыбу (лосось, семгу, форель).
Ингредиенты:
- 1 кг красной рыбы
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. свежемолотого черного перца
- 10 веточек укропа
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты, чтобы засолить красную рыбу.
- Соль, сахар и перец предварительно смешайте в одной емкости.
- Филе рыбы помойте, обсушите бумажным полотенцем, затем посыпьте с обеих сторон смесью соли, сахара и перца.
- Возьмите веточки укропа, помойте под проточной водой, высушите бумажным полотенцем и порежьте мелко. Посыпьте сверху рыбу.
- Отправьте рыбу в герметичную емкость и поставьте в холодильник на четыре часа. Все, у вас получилось засолить рыбу, потратив на это 5 минут.
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