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Вкусно и полезно: как засолить красную рыбу

5 декабря 2021, 08:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
червона риба

Бутерброд с красной рыбой – это один из самых вкусных и питательных завтраков. А также это удачный вариант закусок для новогоднего стола.

Но помимо вкусовых качеств, стоит отметить и пользу этого продукта. Красная рыба является отличным источником белка, витаминов и калия, поэтому диетологи советуют добавлять ее в свой рацион для поддержания оптимального функционирования мозга и нервной системы.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как засолить красную рыбу (лосось, семгу, форель).

Ингредиенты:

  • 1 кг красной рыбы
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. свежемолотого черного перца
  • 10 веточек укропа

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты, чтобы засолить красную рыбу.
  2. Соль, сахар и перец предварительно смешайте в одной емкости.
  3. Филе рыбы помойте, обсушите бумажным полотенцем, затем посыпьте с обеих сторон смесью соли, сахара и перца.
  4. Возьмите веточки укропа, помойте под проточной водой, высушите бумажным полотенцем и порежьте мелко. Посыпьте сверху рыбу.
  5. Отправьте рыбу в герметичную емкость и поставьте в холодильник на четыре часа. Все, у вас получилось засолить рыбу, потратив на это 5 минут.

Ранее Евгений Клопотенко делился рецептом котлет из индейки. Это блюдо идеально подходит для обеда или ужина, а также является легким в приготовлении. Клопотенко рассказал несколько секретов, которые помогут сделать котлеты невероятно сочными и нежными.

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Теги
Евгений Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт , Рыба
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