Как чистить зубы собаке

Владельцам собак сразу стоит позаботиться об уходе за полостью рта их любимца. Ведь от того, как вы чистите зубы собаке дома, зависит его здоровье.

У собак также случаются стоматологические заболевания, в частности у них могут выпадать и расшатываться зубы, кровоточить десна. Такие неприятные последствия вызывает именно плохая гигиена полости рта. Ведь куски пищи могут застрять между зубами и гнить, мягкий налет со временем превращается в жесткий, а это уже приводит к воспалению десен.

Поэтому Факты Life с врачом ветеринарной медицины Ильей Пронько подготовили памятку о том, как правильно чистить зубы собаке в домашних условиях.

Когда нужно чистить зубы собаке

Несмотря на то, что молочные зубы собакам можно не чистить (смена на постоянные происходит на 4-6 месяце, а для больших пород собак – до 9 месяцев), приучать животных к процедуре следует именно с совсем юного возраста, чтобы впоследствии их не пугали манипуляции. Начинать можете с массажных движений по деснам, чтобы собачку не будоражили ваши прикосновения к зубам.

Впоследствии можно использовать намотанную на палец марлю. Также не старайтесь почистить сразу все зубы. Продолжительность манипуляций увеличивайте постепенно, чтобы не мучить животное, когда оно вырывается.

Взрослым собакам следует чистить зубы каждый день.

— Исследования наших западных коллег указывают, что это желательно делать каждый день, как и людям. В наших условиях это довольно тяжело, но цель должна быть поставлена высокая. К этому нужно приучать животное, чем лучше оно приучено – тем легче это будет делать регулярно, – рассказывает ветеринар.

Также он отмечает, что каждые полгода собаку следует показывать стоматологу.

Чем можно почистить зубы собаке

— Средств для чистки зубов предостаточно, от профессиональных до обычных. Все зависит от того, какая у вашего животного ситуация. Некоторым подходит обычная физиологическая ветеринарная дентальная щетка, кому-то приходится умолять животное, чтобы это сделать, и нужно добиться максимального эффекта за короткий промежуток времени. Следовательно, подбор средств должен быть абсолютно индивидуальным и обязательно обсужден вместе с вашим ветеринарным врачом, — отмечает Илья Пронько.

Щетку для чистки зубов собаке можно приобрести как в обычных маркетплейсах, так и в зоологических. Стоимость их варьируется от 65 до 600 грн. Также стоит заметить, что она подбирается и под размер вашего животного.

Нельзя использовать зубную пасту для людей, если собрались чистить зубы. Такая паста не съедобна, а ваша собачка ее просто не выплюнет. Стоимость специальной зубной пасты для собак от 90 до 200 грн в среднем.

Более того, человеческая паста может быть, например, с ментолом, а это не тот вкус, который заценит ваш любимец. А вот специализированные бывают даже со вкусом говядины.

Как правильно чистить зубы собаке в домашних условиях

Превратите чистку зубов для собаки в определенный ритуал, во время которого собака будет чувствовать себя комфортно.

По словам ветеринара, очень важно в первые сеансы не сделать животному стресс, потому что можно нарушить контакт с ним.

— Так что любые форсированные методы противопоказаны. Надо дать понять, что вы не враг, сделать комфорт как для нее, так и для вас. После этого процесса, если это разрешит ваш ветеринарный врач – обязательно вкусное вознаграждение. Если животное не приучено к этому, желательно каждые полгода обращаться к ветеринарному стоматологу, который под медикаментозной седацией сделает профессиональную санацию полости рта, — рассказывает специалист.

Процедуру можно проводить перед прогулкой или перед играми с собакой, чтобы животное знало, что после не совсем приятных манипуляций ее ждут развлечения.