Постоянные отключения электроэнергии оставляют украинцев без света, тепла и связи. Если телефон можно зарядить от павербанка, а сигнал мобильной связи усилить специальными приборами, то вернуть в дом тепло без электричества трудно.

Как подключить котел без электроэнергии, читайте в материале Фактов ICTV.

С помощью ИБП

Источник бесперебойного питания — это автоматическое устройство, позволяющее присоединенному к нему оборудованию некоторое время работать от своих аккумуляторов во время отключения электроэнергии. Такие приборы еще называют бесперебойниками, или UPS (англ. uninterruptible power supply).

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Качественный ИБП может не только защитить электронные приборы в вашем доме от внезапных скачков напряжения, но и обеспечит их дальнейшую работу при отключении света.

Для котла подойдет бесперебойник мощностью 300-600 Вт с возможностью подключения АКБ до 600 А/ч. Чтобы подключить такой бесперебойник, нужно:

Подключить бесперебойник к сети. Обычно, на обратной стороне ИБП есть два выхода по 220V, вам нужно включить туда котел. Теперь просто включите бесперебойник.

Такой вариант подойдет лишь для ИБП большой мощности, который сможет обеспечить работу котла на несколько часов.

Если к котлу подключить бесперебойник небольшой мощности, он сможет продлить его работу лишь на несколько минут. В таком случае, вам дополнительно понадобится аккумулятор.

Как подключить ИБП и аккумулятор к котлу:

Бесперебойник включите в сеть. Подсоедините к ИБП котел. Перемычки от бесперебойника подключите к клеммам аккумулятора. Включите бесперебойник.

Готово! Котел начнет работать и нагревать воду.

С помощью инвертора и автомобильного аккумулятора

Для этого способа вам понадобится:

обычный инвертор (с 12 на 220V);

автомобильный аккумулятор (заряженный).

Вам необходимо подключить инвертор к автомобильному аккумулятору. Вы получите стандартное напряжение для всех приборов 220V.

Теперь осталось подсоединить инвертор к котлу и наслаждаться результатом. По такой же схеме вы сможете подключать и другие приборы: холодильник, ноутбук, заряжать телефоны и павербанки.

С помощью маленького аккумулятора

Он будет зажигать газ в котле автоматически, как только начнется потеря тепла. Аккумулятор имеет двигатель, который будет разгонять воду в котле.

Для обеспечения работы котла будет достаточно мопедного гелевого аккумулятора. Его нужно просто подключить к котлу, подождать несколько минут и наслаждаться результатом.