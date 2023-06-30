Натяжные потолки стали очень популярными несколько лет назад. Они быстро монтируются и состоят из прочной и гибкой пленки ПВХ. Благодаря такому покрытию поверхность становится идеально ровной и гладкой.
Такой потолок не нуждается в особом уходе, однако специалисты советуют время от времени проводить влажную уборку, которая поможет избавиться от грязи и пятен.
Как правильно мыть натяжной потолок — читайте в материале Фактов ICTV.
Почему важно мыть натяжной потолок
Материал натяжных потолков обрабатывается специальной антибактериальной, защитной или антистатической пропиткой. Она защищает потолок от грязи и внешнего воздействия. Однако со временем поверхность все равно испачкается, особенно если дело касается кухни.
Поэтому, если вы не будете время от времени очищать поверхность от пыли и пятен, это приведет к тому, что такие пропитки потеряют свои свойства.
Как часто чистить потолок? Поверхности в жилых комнатах нужно мыть один раз в полгода, а кухонный потолок – раз в 2-3 месяца.
Как правильно мыть натяжной потолок
На самом деле этот процесс не очень сложный. Для очистки вам понадобится:
- моющее средство;
- швабра с плоской тканевой насадкой;
- две чистые и мягкие тряпки из микрофибры;
- тазик с теплой водой;
- лестницы, стул или стол.
Не стоит забывать о собственной защите — используйте перчатки и косынку для головы.
Самое главное в мытье натяжного потолка — выбрать правильное моющее средство. Обычно производители советуют мыть потолок с помощью специализированных жидкостей, однако их можно заменить народными средствами.
Например, вы можете самостоятельно приготовить мыльный раствор из хозяйственного мыла. Его нужно потереть на терке, залить теплой водой и размешать до полного растворения.
Для кухонного потолка идеально подойдет жидкость для мытья посуды. Она эффективно справится с грязью и жиром.
Такие моющие средства нейтральны, поэтому не повредят материал, из которого изготовлены натяжные потолки.
Когда моющее средство выбрано, можно начинать:
- Перед началом работы выключите освещение в комнате, чтобы не повредить светильники.
- Проведите тестовую мойку на невидимом участке потолка. Нанесите небольшое количество средства, оставьте на 5-10 мин, смойте и посмотрите, не появилась ли желтизна или другие плохие признаки. Если все в порядке, можно продолжать.
- Окуните швабру в тазик с моющим раствором и выжмите ее, чтобы ткань была слегка влажной, а не мокрой.
- Начинайте бережно мыть натяжной потолок шваброй. Мягкими круговыми движениями водите по потолку, избегая чрезмерного давления. Регулярно промывайте швабру, чтобы не оставалось разводов.
- Используйте чистую сухую тряпку, чтобы вытереть моющий раствор с поверхности. Убедитесь, что вся грязь и раствор полностью удалены.
- Не оставляйте натяжной потолок мокрым надолго. После того, как вы вымыли определенную область, сразу же вытрите ее сухой тканью.
- После мытья дайте натяжному потолку полностью высохнуть. Для этого можно открыть окна и двери.
Если у вас глянцевый натяжной потолок, советуем после мытья обработать покрытие раствором нашатыря с 10-процентной концентрацией. А после этого протереть потолок мягкой сухой салфеткой. Это поможет вернуть поверхности бывший лоск.
Какие средства не подходят для очистки натяжного потолка
Категорически запрещено использовать для мытья потолков моющие средства, в которых содержатся абразивные, агрессивные и красящие вещества.
К таковым можно отнести соду, стиральный порошок, ацетон, хлор, растворители, абразивные частицы, горчицу и горячую воду.