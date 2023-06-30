Натяжные потолки стали очень популярными несколько лет назад. Они быстро монтируются и состоят из прочной и гибкой пленки ПВХ. Благодаря такому покрытию поверхность становится идеально ровной и гладкой.

Такой потолок не нуждается в особом уходе, однако специалисты советуют время от времени проводить влажную уборку, которая поможет избавиться от грязи и пятен.

Как правильно мыть натяжной потолок — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему важно мыть натяжной потолок

Материал натяжных потолков обрабатывается специальной антибактериальной, защитной или антистатической пропиткой. Она защищает потолок от грязи и внешнего воздействия. Однако со временем поверхность все равно испачкается, особенно если дело касается кухни.

Поэтому, если вы не будете время от времени очищать поверхность от пыли и пятен, это приведет к тому, что такие пропитки потеряют свои свойства.

Как часто чистить потолок? Поверхности в жилых комнатах нужно мыть один раз в полгода, а кухонный потолок – раз в 2-3 месяца.

Как правильно мыть натяжной потолок

На самом деле этот процесс не очень сложный. Для очистки вам понадобится:

моющее средство;

швабра с плоской тканевой насадкой;

две чистые и мягкие тряпки из микрофибры;

тазик с теплой водой;

лестницы, стул или стол.

Не стоит забывать о собственной защите — используйте перчатки и косынку для головы.

Самое главное в мытье натяжного потолка — выбрать правильное моющее средство. Обычно производители советуют мыть потолок с помощью специализированных жидкостей, однако их можно заменить народными средствами.

Например, вы можете самостоятельно приготовить мыльный раствор из хозяйственного мыла. Его нужно потереть на терке, залить теплой водой и размешать до полного растворения.

Для кухонного потолка идеально подойдет жидкость для мытья посуды. Она эффективно справится с грязью и жиром.

Такие моющие средства нейтральны, поэтому не повредят материал, из которого изготовлены натяжные потолки.

Когда моющее средство выбрано, можно начинать:

Перед началом работы выключите освещение в комнате, чтобы не повредить светильники. Проведите тестовую мойку на невидимом участке потолка. Нанесите небольшое количество средства, оставьте на 5-10 мин, смойте и посмотрите, не появилась ли желтизна или другие плохие признаки. Если все в порядке, можно продолжать. Окуните швабру в тазик с моющим раствором и выжмите ее, чтобы ткань была слегка влажной, а не мокрой. Начинайте бережно мыть натяжной потолок шваброй. Мягкими круговыми движениями водите по потолку, избегая чрезмерного давления. Регулярно промывайте швабру, чтобы не оставалось разводов. Используйте чистую сухую тряпку, чтобы вытереть моющий раствор с поверхности. Убедитесь, что вся грязь и раствор полностью удалены. Не оставляйте натяжной потолок мокрым надолго. После того, как вы вымыли определенную область, сразу же вытрите ее сухой тканью. После мытья дайте натяжному потолку полностью высохнуть. Для этого можно открыть окна и двери.

Если у вас глянцевый натяжной потолок, советуем после мытья обработать покрытие раствором нашатыря с 10-процентной концентрацией. А после этого протереть потолок мягкой сухой салфеткой. Это поможет вернуть поверхности бывший лоск.

Какие средства не подходят для очистки натяжного потолка

Категорически запрещено использовать для мытья потолков моющие средства, в которых содержатся абразивные, агрессивные и красящие вещества.

К таковым можно отнести соду, стиральный порошок, ацетон, хлор, растворители, абразивные частицы, горчицу и горячую воду.