Чистка ух домашнего любимца – неотъемлемая часть гигиены кошек. Для того, чтобы делать это безопасно, не нужно силовать кошку ватными палочками, или, тем более, зубочистками. Как чистить уши коту – читайте в материале.

Ветеринар Иван Петришин отмечает, что к специалистам часто приводят животных из-за того, что хозяева травмируют уши своих кошек во время чистки.

— Часто я замечаю коричневые выделения с неприятным запахом, покраснение кожи. Примечательно, что у животных болят уши, и есть все симптомы воспаления. Чаще всего люди чистят уши с помощью ватных палочек и антисептика хлоргексидина.

Однако таким образом чистить уши нельзя. Со временем боль будет острее, а выделений станет больше. В таких случаях хозяева снова наливают больше антисептика и агрессивнее чистят ушной палочкой.

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Ветеринар объяснил, что такое воспаление вызвано, вероятнее всего, именно неправильной гигиеной ушей. Ватная палочка утрамбовывает грязь и серу еще глубже, а антисептик не растворяет серу и грязь, а только нарушает здоровую микрофлору кожи.

Если выделений становится больше, эксперт рекомендует повести животное к ветеринару и взять выделения из ушей на бактериологический посев. После этого животному назначат эмпирическое лечение отита с возможной последующей корректировкой после результатов анализа.

Как чистить уши коту, чтобы это было безопасно

В первую очередь, забудьте о ватных палочках. Вместо этого купите специальные лосьоны, размягчающие серу и грязь. Для очистки ушной раковины от избытка лосьона и грязи лучше использовать марлевые тампоны.