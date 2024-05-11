Немало исследований указывают на большую пользу винограда — он богат калием, помогает продлить молодость и годы жизни. Также говорят, что эта ягодка способна уменьшить воспаление в организме.

Однако не только человек любит лакомиться вкусненьким и полезным, но и различные паразиты, например, клещи, что приводит к порче урожая. Чтобы это не произошло, стоит своевременно проводить обработку винограда от клеща и придерживаться определенной системы ухода.

Какие признаки появления клеща на винограде, почему он паразитирует на растении, какими средствами обработать лозы от вредителя и как правильно это сделать — в материале Фактов ICTV рассказал наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

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Как выглядит клещ на винограде и почему появляется

Есть несколько видов клещей, которые любят селиться на винограде, однако объединяет их одно — достаточно маленький размер. Поэтому увидеть их невооруженным глазом очень трудно.

— На винограде паразитирует несколько видов клещей. Все они очень мелкого размера – до 0,6 миллиметра, из-за чего их очень трудно увидеть невооруженным глазом, — говорит наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Чтобы распознать вредителя, надо знать, какие признаки указывают на его появление на винограде. Обычно, это деформация листочков растения — в зависимости от вида клеща, она будет разной.

Паутинный клещ на винограде

Так, на появление паутинного клеща указывают мелкие пятна от белого до желтого цвета на верхней поверхности листьев. С увеличением колонизации вредителя на винограде листья сначала приобретают бронзовый или серебристый оттенок, становятся ломкими и в конце концов опадают.

Также на винограде появляется паутинка.

Клещ европейский красный

Признаком появления на винограде клеща этого вида являются характерные пятнышки на листьях растения — сначала это светло-бронзовые пятна, которые впоследствии приобретают бронзовый или ржаво-коричневый оттенок.

Листочки при этом могут быть деформированными или загнутыми вверх.

Грабовый паутинный клещ на винограде

Если листья винограда преждевременно начали увядать и опадать, значит на растении поселился грабовый паутинный клещ. Симптомами его появления являются красные пятна на сортах с красными плодами и коричневые на видах с белыми ягодками.

Клещ виноградный листовой

Крошечные полупрозрачные точки на листьях, белые волоски на зеленых частях, темная зеленовато-фиолетовая окраска, деформация листьев и задержка роста являются признаками появления на винограде клеща листового.

Оранжерейный прозрачный клещ

Листья скручиваются, утолщаются и становятся коричневыми, кроме того, происходит деформация и обесцвечивание листьев, почек и плодов? Значит на винограде поселился оранжерейный прозрачный клещ.

Клещ войлочный виноградный

Симптомами появления этого вида клеща является вздутие в виде волдырей на верхней поверхности листа, слой коротких тонких волосков (от белого до розово-красного) под зеленой частью растения.

Отметим, что сухая и теплая погода способствует массовому размножению вредителей. А это в свою очередь приводит к ухудшению качества лозы и ее вызреванию.

— Появляются клещи из зараженных растительных остатков в теплую и сухую погоду, это приводит к деформации и пожелтению листьев, их опадению и сморщиванию ягод, — рассказывает наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Клещи могут появиться на участке из-за того, что их элементарно занесут туда человек или животные. А вот скорость распространения вредителя на винограде уже определяют сорта, состав почвы и местоположение виноградника.

Чем обработать виноград от клеща

Вывести клеща на винограде помогают как специальные препараты, которые продаются в магазине, так и народные средства.

— Из народных средств можно применять настои чеснока или лука, табака и мыльные смеси, — говорит наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Мыльный раствор

В народе используют мыльный раствор. Берут обычное хозяйственное мыло, растворяют его в воде и полученной жидкостью опрыскивают виноград от клеща.

Настой из лука

Чтобы приготовить соответствующий раствор, понадобится 100 г луковой шелухи и 5 л воды. Полученную смесь нужно настаивать в течение 5 суток, после чего процедить. Это простой рецепт приготовления лукового раствора.

Растения-отпугиватели

Помогают в борьбе с паутинным клещом и растения, способные отпугивать вредителей на участке. Это уже известные фитонцидные культуры — лук и чеснок, которых боятся многие вредители.

Их советуют высаживать между плодово-ягодными культурами. Это является дополнительной и профилактической защитой.

Какие препараты от клеща на винограде

А в качестве профессиональных средств, которые можно приобрести в магазине для опрыскивания винограда от клеща, применяют, например, препарат Вертимек.

— Из профессиональных средств от клеща на винограде я рекомендую применять препарат Вертимек — это инсектоакарицид, созданный на основе соединений природного происхождения, — говорит наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Как правильно проводить обработку винограда от клеща

Во время проведения обработок от вредителя нужно прежде всего не забывать о мерах безопасности, особенно если речь идет об опрыскивании винограда магазинными средствами.

— При проведении обработок соблюдайте все меры безопасности, одевайте плотную одежду, очки, респиратор и перчатки. Тщательно опрыскивайте все части растений, — говорит наш постоянный эксперт Алексей Колесник.

Уход за виноградом, чтобы клещ не появился

Чтобы не бороться с клещом, который может поселиться на винограде, стоит правильно ухаживать за растением. Удаление сорняков, уборка на участке являются профилактическими мерами.

— Для предотвращения появления клещей регулярно удаляйте сорняки и другие растительные остатки, которые могут служить укрытием для вредителей, — говорит Алексей Колесник.

Кроме того, следует регулярно рыхлить почву вокруг винограда – это поможет уничтожить зимующих клещей.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как восстановить кусты и спасти урожай, если виноград замерз.