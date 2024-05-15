Морозостойкость растения зависит от сорта, но в целом виноград плохо переносит понижение температуры. Весенние заморозки и длительные похолодания могут стать причиной гибели ростков винограда, что приведет к потере урожая и декоративности куста.

Что делать, если замерз виноград и как его восстановить, чтобы спасти урожай — читайте в материале на Фактах ICTV.

Чем опасны заморозки для винограда

Весной резкое снижение температуры воздуха до отрицательных значений, особенно в период распускания листьев и почек, может сильно навредить винограду.

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Мороз может быть опасным, когда уже появились листья, то есть есть вероятность гибели почек (глазков — крупных почек на побегах). При их обморожении куст полностью не погибнет, но будут повреждены плодовые почки, которые в этом сезоне уже не восстановятся.

При понижении температуры замерзают каналы, которые проводят питательные вещества и воду, при этом побеги перестанут получать из почвы полезные вещества. Если были повреждены плодовые почки, молодые побеги, листья, то они увядают и становятся коричневыми. При длительных или очень сильных морозах может быть повреждена корневая система.

В целом виноград состоит из двух частей — надземной (это вегетативная масса) и подземной (корневая система). Повреждение одной из этих частей влечет за собой угнетение второй. Соответственно, если повреждена корневая система, то это отразится на надземной части и наоборот.

Рассмотрим, что делать, если замерз виноград, чтобы сохранить плоды и декоративность куста.

Замерз виноград: как восстановить поврежденные кусты

Прежде всего необходимо выяснить степень повреждения куста. Для этого надо острым ножом сделать надрезы нескольких глазков. Если почки не пострадали, то они будут зелеными, а если коричневые или бурые — значит побег подмерз. Белый срез на корне свидетельствует о том, что он живой, если же он черный, то был поражен морозом.

Обратите внимание! Корни стоит проверять только при явном и сильном подмерзании раскрошившихся почек.

Как восстановить виноград после весенних заморозков:

Умеренные повреждения — однолетняя лоза и более старые побеги сохранились, но глазки подмерзли на 60-70%.

При этом для восстановления винограда необходимо обрезать однолетние и двухлетние побеги. Если корень живой, то необходимо обрезать побеги до здоровой ткани. В этом случае не стоит переживать, они отрастут и в дальнейшем все будет хорошо.

Сильные повреждения — погибло более 70% почек и повреждены однолетние побеги.

В этом случае нужно сбалансировать надземную и подземную часть, чтобы кусту было легче восстанавливаться. Для этого его обрезают примерно на треть.

Очень большие повреждения — обмерзшая вся надземная часть лозы — дело плохо. Нужно подождать до начала лета, если побеги не появились, значит куст полностью погиб и больше не восстановится.

Если сильно поврежденные кусты все-таки начинают заново отрастать, то их нужно обрезать как молодые саженцы.