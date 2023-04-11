Цветы, которые сажают на могилах, это символ заботы об умершем и вечной памяти о нем.

Поэтому семье умершего необходимо позаботиться об озеленении могилы и выбрать правильные цветы. Растения, которые сажают на кладбище, должны быть неприхотливыми, морозостойкими и многолетними.

Какие цветы уместно посадить на кладбище и на что следует обратить внимание при озеленении могилы, узнавали Факты ICTV.

Какие цветы не стоит сажать на могиле

На самом деле нет никаких конкретных запретов на цветы для посадки на могиле. Главное, соблюдать несколько правил:

Цветы на кладбище должны быть долговечными и устойчивыми к погодным условиям. Можно выбрать различные виды хризантем, цветы календулы, георгины, барвинок, вязовку, пионы и тому подобное. Следует избегать растений с очень яркими или необычными цветами. Это может вызвать дискомфорт и нарушить покой на месте захоронения. Также не рекомендуется использовать растения с острыми шипами, например, кактусы или розовый шиповник.

На что стоит обратить внимание при выборе растений

Ландшафтный архитектор Андрей Каранд отмечает, пластиковые цветы на могилах — это не экологично и не эстетично.

Поэтому при выборе цветов для озеленения могилы нужно выбирать те растения, которые не будут нуждаться в особом уходе и будут достойно выглядеть.

По словам архитектора, существует несколько факторов, которые влияют на выбор цветов для посадки на могиле:

Инсоляция, то есть наличие солнца или его отсутствие. Почва, где будут расти цветы. Неприхотливость. Вандализм (нужно учесть то, что высаженные растения могут украсть). Поэтому лучше высаживать те цветы, которые растут на соседних могилах, чтобы ваше особое озеленение не украли.

— Если вы еженедельно или ежемесячно не посещаете могилку, лучше выбирать цветы, которые не нужно постоянно поливать, удобрять или подрезать, — советует Андрей Каранд.

Также ландшафтный архитектор советует выбирать сдержанные цветы и не играть с цветами. Так могила будет выглядеть опрятно и изысканно.

Какие цветы сажать на могиле — советы

Андрей Каранд отмечает, что для украшения могилы отлично подходят цветы, которые плетутся по поверхности почвы. Через некоторое время они разрастутся и образуют красивый зеленый ковер.

Например, можно посадить барвинок. Он считается самым подходящим ковровым растением для посадки на кладбище.

Весной барвинок распускается маленькими фиолетовыми цветочками. А в июле могила будет покрыта сочной ярко-зеленой травой.

Кроме того, барвинок способен остановить рост сорняков. Поэтому могила будет выглядеть ухоженно и опрятно.

Также к ковровым цветам относят вербейник и очиток.

— Также можно высадить многолетние цветы или злаки — лилейник стелла де оро или пинисетум, — советует эксперт.

Лилейник стелла де оро дарит умеренную изысканность своим желтым цветом и цветет до самых морозов. А пинисетум весной выпустит метелки и будет хорошо выглядеть.

Также замечательно для кладбища подойдут растения, которые растут пучками, например нарцисс и ирис.

Ирис вообще считается траурными цветами, поэтому они уместно будут смотреться на кладбище!

Эти растения стоит высаживать на могилу близко друг к другу. Также важно, чтобы цветы покрыли всю поверхность могилы. Зацветают цветы в начале весны, а в первые июньские дни их цветение заканчивается.

Еще можно высадить незабудку — это низкорослые многолетники. Они хорошо приживаются в относительно плохих почвах, могут расти как в тени, так и на солнце.

Незабудка отлично подходит для озеленения надгробий, ведь имеет мелкие, но очень многочисленные цветочки. Период цветения незабудки — первая половина лета.

Также стоит учесть, что кладбище может быть солнечными или находиться в тени, поэтому обязательно обратите на это внимание при выборе цветов.

Например, на кладбище, где много солнца, стоит посадить:

флокс;

очиток;

молодило;

обриету;

иберис.

А в тени будут хорошо расти:

сон-трава;

мшанка;

примула.

Кстати, если вы часто приезжаете на кладбище, можете посадить не многолетние, а двухлетние цветы. Например, анютины глазки, турецкую гвоздику и т. д.