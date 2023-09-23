Каждый ответственный садовод знает, что не стоит игнорировать обрезку смородины, ведь это залог хорошего урожая и здоровья растения. Можно ли проводить эту процедуру осенью, как это делать правильно и когда лучшее время для обрезки смородины — читайте в материале Фактов ICTV.

Зачем обрезать смородину

Обрезать смородину стоит для того, чтобы оздоровить куст, увеличить его урожайность, избавиться от ряда заболеваний и вредителей.

Как правило, смородина, как и любое другое растение, разрастается в высоту и ширину, если ее не обрезать. А это приводит к тому, что большинство питательных веществ расходуется, энергии же для развития плодов не остается.

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Можно ли обрезать смородину осенью

Обрезать смородину нужно ежегодно, это не только даст вышеуказанные преимущества, но и сэкономит ваше время, поскольку, если проводить процедуру регулярно, обрезка кустов не займет много сил и энергии.

Несмотря на то, что обрезать смородину можно и весной, лучше делать это поздней осенью. Ведь это и удобно, и более правильно. Дело в том, что в этот период растение не так болезненно реагирует на процедуру обрезки, поскольку нет сокодвижения — смородина не выделяет сок.

Когда именно обрезать смородину

Обрезать смородину осенью стоит после того, как с кустов облетят все листья. Как правило, этот период приходится на сентябрь, но при сухой и теплой осени заниматься обрезкой можно и в октябре-ноябре.

Как обрезать смородину осенью: схема

Независимо от сорта обрезка смородины на зиму должна проводиться каждый год. Для новичков стоит придерживаться определенной схемы обрезки, которая заключается в нескольких шагах.

Шаг 1. Подготовка инструментов

Не обламывайте побеги руками, не оставляйте пеньки от удаленных веток, поскольку куст может заразиться гнилью.

Чтобы обрезать смородину осенью, нужно вооружиться острым секатором и кусторезом. Последний нужен, если диаметр веток возле куста более 1,5 см в толщину.

Шаг 2. Долой все лишнее!

Также важно очистить приствольный круг от старой мульчи, опавших листьев, травы.

Шаг 3. Обрезаем ветки

Прежде всего во время обрезки смородины стоит избавиться от всех старых веток, которые побурели или покрылись лишайником. После этого вырежьте все засохшие, сломанные и больные или поврежденные насекомыми ветки. Также укоротите слишком тонкие ветви, поскольку они просто не способны пережить зиму.

Не оставляйте и те части, которые лежат на земле. Однако не обязательно их сразу обрезать. Можно присыпать отростки смородины землей для того, чтобы они укоренились до следующего сезона. Тогда их можно будет отделить от куста и посадить отдельно.

Обрежьте и короткие прикорневые побеги, которые загущают куст, но не плодоносят.

Шаг 4. Даем доступ к солнышку

Обрезку смородины осенью нужно проводить так, чтобы проредить середину куста. Это позволит солнечным лучам падать на его внутреннюю часть, а воздуху свободно циркулировать между ветвями.

Уменьшать годовые приросты нужно на 5-7 см.

Шаг 5. Обрабатываем смородину после обрезки

После того как обрезка смородины завершена, не забудьте обработать кусты и почву под ними от зимующих насекомых и грибков.

Шаг 6. Вносим удобрение

Завершая процедуру обрезки смородины осенью, внесите удобрения и проведите мульчирование приствольного круга, то есть покрытие соломой, перегноем, мульч-бумагой, галькой или щебнем.

Кроме того, помните, что процедура обрезки смородины отличается в зависимости от ее возраста. Так, молодые кусты, которым меньше двух лет, стоит обрезать, оставляя на каждой веточке по одной-две пары развитых почек. У тех растений, которым уже 3-4 года, убираем все, кроме трех-четырех самых сильных побегов, идущих от корня.

Наибольшее плодоношение культуры выпадает на 6 или 7 год. В данный период времени куст должен иметь не более 15 веток. Ветки таких кустов стоит укорачивать только те, что не дают плодов и не растут. Они могут забирать от соседних питательные вещества и тем самым мешать их развитию, плодоношению. Их обрезаем под корень.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как приготовить вино из красной смородины только из трех ингредиентов.