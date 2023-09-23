Кожен відповідальний садівник знає, що не варто ігнорувати обрізку смородини, адже це запорука гарного врожаю та здоров’я рослини. Чи можна проводити цю процедуру восени, як це робити правильно та коли найкращий час для обрізки смородини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Навіщо обрізати смородину

Обрізати смородину варто для того, щоб оздоровити кущ, збільшити його врожайність, позбутися низки захворювань і шкідників.

Смородина, як і будь-яка інша рослина, розростається у висоту та ширину, якщо її не обрізати. Це призводить до того, що більшість поживних речовин витрачається на це, а енергії для розвитку плодів не залишається.

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Чи можна обрізати смородину восени

Обрізати смородину потрібно щороку, це не лише дасть вищезазначені переваги, а й зекономить ваш час, оскільки, якщо проводити процедуру регулярно, то обрізка кущів не займе багато сил та енергії.

Попри те, що обрізати смородину можна й навесні, краще робити це пізно восени. Адже це і зручно, і більш правильно. Річ у тім, що у цей період рослина не так болісно реагує на процедуру обрізання, оскільки немає сокоруху – смородина не виділяє сік.

Коли саме обрізати смородину

Обрізати смородину восени варто після того, як із кущів облетить усе листя. Зазвичай цей період припадає на вересень, але за сухої та теплої осені займатися обрізанням можна і у жовтні-листопаді.

Як обрізати смородину восени: схема

Незалежно від сорту обрізку смородини на зиму повинна проводитися щороку. Для новачків варто дотримуватися певної схеми обрізки, яка полягає у декількох кроках.

Крок 1. Підготовка інструментів

Не обламуйте пагони руками, не залишайте пеньки від гілок, оскільки кущ може заразитися гниллю.

Щоб обрізати смородину восени, потрібно озброїтися гострим секатором і кущорізом. Останній потрібен, якщо діаметр гілок біля куща понад 1,5 см у товщину.

Крок 2. Геть все зайве!

Також важливо очистити пристовбурні кола від старої мульчі, опалого листя, трави.

Крок 3. Обрізаємо гілки

Перш за все під час обрізки смородини варто позбутися всіх старих гілок, які побуріли або вкрилися лишайником. Після цього виріжте всі засохлі, зламані та хворі або пошкоджені комахами гілки. Також вкоротіть надто тонкі гілки, адже вони просто не здатні пережити зиму.

Не залишайте й ті частини, які лежать на землі. Проте не обов’язково їх одразу обрізати. Можна присипати відростки смородини землею для того, щоб вони укорінилися до наступного сезону. Тоді їх можна буде відокремити від куща і посадити окремо.

Обріжте й короткі прикореневі пагони, що загущують кущ, але не плодоносять.

Крок 4. Даємо доступ до сонечка

Обрізку смородини восени потрібно проводити так, щоб прорідити середину куща. Це дасть змогу сонячним променям падати на його внутрішню частину, а повітрю вільно циркулювати між гілками.

Зменшувати річні прирости потрібно на 5-7 см.

Крок 5. Обробляємо смородину після обрізки

Після того як обрізка смородини завершена, не забудьте обробити кущі та ґрунт під ними від зимуючих комах і грибків.

Крок 6. Вносимо добриво

Завершуючи процедуру обрізки смородини восени, внесіть добрива та проведіть мульчування пристовбурового кола, тобто покриття соломою, перегноєм, мульч-папером, галькою або щебенем.

Крім того, пам’ятайте, що процедура обрізки смородини відрізняється залежно від її віку. Так, молоді кущі, яким менше двох років, варто обрізати, залишаючи на кожній гілочці по одній-дві пари розвинених бруньок. У тих рослин, яким вже 3-4 роки, прибираємо все, окрім трьох-чотирьох найсильніших пагонів, що йдуть від кореня.

Найбільше плодоношення культури випадає на 6 або 7 рік. У цей період часу кущ повинен мати щонайбільше 15 гілок. Гілки таких кущів варто вкорочувати лише ті, що не дають плодів та не ростуть. Вони можуть забирати від сусідніх частин поживні речовини і тим самим заважати їх розвитку та плодоношенню. Їх обрізаємо під корінь.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як приготувати вино з червоної смородини лише з трьох інгредієнтів.