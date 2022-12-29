Посудомоечная машина — настоящая помощница на кухне. Она быстро и тщательно моет посуду любой степени загрязненности.

Чтобы посудомойка работала эффективнее, а ваша посуда оставалась целой, следует соблюдать определенные правила загрузки машинки.

Как правильно расставлять посуду в посудомоечной машинке, читайте в нашем материале.

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Загружаем посудомойку

Обычно пользовательский блок посудомоечной машинки (той, куда мы загружаем посуду) выглядит так:

корзины для посуды — обычно их две: одна вверху, другая внизу. Также большинство моделей оснащены специальным контейнером для столовых приборов ;

; дозатор для таблетированных и порошковых моющих средств. Как правило, они находятся на внутренней части дверцы;

фильтр на дне, который нужен, чтобы остатки пищи не засоряли устройство;

отделение для соли помогает предотвратить появление накипи, поскольку соль смягчает воду.

Как сложить посуду в верхнюю корзину

Обычно, верхняя полочка посудомойки предназначена для чашек, бокалов, стаканов и небольших тарелочек. Поэтому эти предметы следует расположить вверх дном, чтобы вода попадала внутрь, но не скапливалась там.

Также здесь есть специальные зубцы (длинные, тонкие прутья для удержания предметов) для маленьких тарелок или чашек. Поэтому посуду в передней части корзины следует располагать лицевой стороной назад, а в задней части корзины – лицевой стороной вперед. Благодаря этому посудомойка тщательно помоет все предметы.

Также стоит избегать скопления посуды в одном месте, так вода не сможет промыть каждую чашку и тарелку, поэтому вам придется перемывать все руками.

Также предметы в верхней части не стоит ставить слишком близко друг к другу. Из-за вибраций посудомойки посуда может побиться.

Посуду стоит немного наклонить вперед, чтобы она стояла под углом. Также важно не ставить глубокие миски в углах верхней корзины.

Помните, если верхняя полочка имеет специальный отсек для моечной таблетки, не блокируйте его посудой.

Складываем посуду в нижнюю корзину

Сюда стоит загрузить большие тарелки, глубокие миски, кастрюли и сковородки.

Тарелки следует размещать лицевой стороной в направлении к центру посудомоечной машины, чтобы на них попадало достаточное количество воды.

Кстати, сильно загрязненную посуду стоит расположить именно в нижней корзине посудомойки. Здесь большее давление воды, поэтому мытье происходит интенсивнее.

Если ваша нижняя полка оснащена складными зубцами, это позволяет освободить место для объемных предметов (больших кастрюль и сковородок). Внутренние поверхности такой посуды должны быть направлены в сторону распылителя.

Большие плоские тарелки или дощечки стоит размещать вдоль боковой части полки, чтобы они не закрывали разбрызгиватели.

Как сложить столовые приборы

Вилки, столовые ножи и ложки всегда кладите в специальную корзину для столовых приборов, не сортируя их. Чтобы избежать повреждений и царапин на посудомойке, обязательно располагайте длинные острые предметы и ножи на специальной полочке.

Несколько советов:

Ножи и другие острые предметы стоит положить режущей частью книзу, чтобы случайно не оставлять царапин на посудомойке.

Не складывайте столовые приборы горой (один на один).

Ложки и черпаки переворачивайте, или складывайте под углом (выпуклой частью вверх). Таким образом вода не будет накапливаться в них во время мытья.