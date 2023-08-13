Иногда во время стирки может произойти непредсказуемая ситуация, которая потребует немедленной перезагрузки устройства. Как это сделать и в целом, как понять, что стиральную машину надо перезагрузить — читайте в материале Фактов ICTV.

Как понять, что стиральную машину надо перезагрузить

Есть несколько причин, по которым нужно выполнить перезапуск стиральной машины. Самыми распространенными из них являются следующие:

какой-то посторонний предмет выпал из одежды;

с белым бельем случайно попало что-то цветное;

забыли загрузить какие-то вещи;

оторвался элемент одежды;

запущен режим “хлопок” для деликатных тканей.

Кроме того, бывают и сугубо технические причины, которые указывают на то, что стиральную машину надо перезагрузить. Например, если программа зависла и не реагирует на сигналы или отсутствует стабильная подача электроэнергии.

Отметим, что перезапуск стиральной машины при попадании в барабан посторонних предметов, является обязательным. В противном случае это может привести к повреждению барабана, дверцы или сливной системы машины.

Также на ее работу может негативно повлиять перепад напряжения электроэнергии — внезапные отключения и включения.

Есть модели, которые после восстановления подачи тока продолжают работать в том же режиме, что и до обесточивания, например машины бренда Samsung. Другим же необходим перезапуск — повторное включение машины. Некоторые модели при включении сливают воду и останавливаются, только после этого их можно снова включать.

Как перезагрузить стиральную машину

Обычно перезагрузка стиральной машины не требует каких-то титанических усилий. Здесь все достаточно просто, более того у некоторых современных моделей есть функция “reset”. Но в большинстве стиральных машин перезагрузку выполняет кнопка запуска программы — не путайте с кнопкой включения.

Итак, чтобы перезагрузить стиральную машину, нажмите кнопку “Пуск/Пауза”, а затем сразу “Питание”. Так вы выключите стиральную машину. После этого повторно включите технику и запустите стирку.

Кроме того, процедура перезапуска отличается в зависимости от причин, по которым это нужно выполнить. Например, если вы просто напутали с режимом, то удерживайте кнопку “Пуск/Пауза” 3-5 секунд и дождитесь полной остановки машины. После этого сделайте закладку порошка и запустите процесс стирки, выбрав перед этим соответствующий режим.

В случае если в барабан попал посторонний предмет, который необходимо изъять, понадобится и слив воды. Для остановки работы нажмите кнопку выключения и выберете функцию слива или отжима. После освобождения барабана от жидкости блокировка дверцы снимется.

Также можно слить воду вручную. Для этого нажмите на кнопку “Пуск/Пауза” для остановки работы и достаньте шнур из розетки.

Не выдергивайте шнур, не нажав перед этим кнопку выключения. Так можно делать только в экстренной ситуации, ведь это, как правило, вызывает системный сбой и блокировку машинки.

Далее подготовьте емкость для воды, откройте откидную дверцу и открутите клапан. После того как вода стечет, попробуйте открыть дверцу.

Как перезагружать Samsung, Bosch и Electrolux

Но не все модели одинаково реагируют на команды, и то, что подействует на одни, не подойдет другим.

Итак, Факты ICTV собрали инструкцию перезагрузки для трех самых популярных марок стиральных машин.

Samsung

Чтобы перезагрузить Samsung, удерживайте Smart Control, пока на дисплее не появится точка доступа (примерно через 3 секунды). Удерживайте Temp, пока на дисплее не засветится опция OK. Обычно это занимает около 7 секунд. Затем на дисплее снова появится AP. Теперь выключите стиральную машину.

Полностью отключить стиральную машину можно, нажав кнопку “Вкл.”, а потом уже вынуть вилку из розетки.

Есть еще один метод остановки стиральной машинки Samsung. Для этого на технике следует одновременно нажать клавиши “Температура” и “Полоскание” или другие комбинации — “+” и “-“, “Отжим” и “Полоскание”, “Отжим” и “Опция”. Способ отключения в этом случае зависит от модели.

Bosch

Зажав кнопку “Старт”, покрутите регулятор против часовой стрелки на два деления. Через 2 секунды кнопку “Старт” можно отпустить. Таким образом вы перезагрузите стиральную машинку Bosch.

Electrolux

На некоторых моделях достаточно зажать кнопку “Старт/Пауза” на несколько секунд. На других нужно выполнить два шага: нажать “Старт/Пауза”, затем — кнопку “Пропуск/Выброс”. Их нужно удерживать, пока на дисплее не появятся три мигающие линии.