Молодой картофель — самый любимый овощ летнего сезона. Он отличается приятной текстурой и нежным вкусом. Единственная проблема — очищение, которое отнимает время и нервы.
Однако существуют лайфхаки, которые помогут очистить молодой картофель быстро и без ножа. Как почистить молодой картофель солью — читайте в материале Фактов ICTV.
Очищаем молодой картофель солью — инструкция
Оказывается, соль можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и для очистки молодого картофеля. Кроме того, сделать это можно за считанные минуты.
Вам понадобится:
- молодой картофель — лучше использовать маленькие или средние плоды;
- соль — несколько ложек;
- большой полиэтиленовый пакет.
Дальше все просто. Сперва нужно тщательно помыть молодой картофель.
Затем возьмите полиэтиленовый пакет и насыпьте в него несколько ложек соли.
Наполните пакет картофелем и начинайте сильно трясти и перетирать картошку с солью несколько минут. Время от времени заглядывайте в пакет. Продолжайте трясти картофель пока вся кожура не очистится.
Кстати, вместо пакета также можно использовать кастрюлю.
Когда вся кожура отделится, промойте очищенный картофель в холодной воде и начните готовить блюдо.