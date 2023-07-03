Молодой картофель — самый любимый овощ летнего сезона. Он отличается приятной текстурой и нежным вкусом. Единственная проблема — очищение, которое отнимает время и нервы.

Однако существуют лайфхаки, которые помогут очистить молодой картофель быстро и без ножа. Как почистить молодой картофель солью — читайте в материале Фактов ICTV.

Очищаем молодой картофель солью — инструкция

Оказывается, соль можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и для очистки молодого картофеля. Кроме того, сделать это можно за считанные минуты.

Вам понадобится:

молодой картофель — лучше использовать маленькие или средние плоды;

соль — несколько ложек;

большой полиэтиленовый пакет.

Дальше все просто. Сперва нужно тщательно помыть молодой картофель.

Затем возьмите полиэтиленовый пакет и насыпьте в него несколько ложек соли.

Наполните пакет картофелем и начинайте сильно трясти и перетирать картошку с солью несколько минут. Время от времени заглядывайте в пакет. Продолжайте трясти картофель пока вся кожура не очистится.

Кстати, вместо пакета также можно использовать кастрюлю.

Когда вся кожура отделится, промойте очищенный картофель в холодной воде и начните готовить блюдо.