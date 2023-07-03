Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Лайфхак, что сохранит время и нервы: как быстро почистить молодой картофель солью

3 июля 2023, 13:01
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Молода картопля
Источник: Pixabay

Молодой картофель — самый любимый овощ летнего сезона. Он отличается приятной текстурой и нежным вкусом. Единственная проблема — очищение, которое отнимает время и нервы.

Однако существуют лайфхаки, которые помогут очистить молодой картофель быстро и без ножа. Как почистить молодой картофель солью — читайте в материале Фактов ICTV.

Очищаем молодой картофель солью — инструкция

Оказывается, соль можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и для очистки молодого картофеля.  Кроме того, сделать это можно за считанные минуты.

Вам понадобится:

  • молодой картофель — лучше использовать маленькие или средние плоды;
  • соль — несколько ложек;
  • большой полиэтиленовый пакет.

Дальше все просто. Сперва нужно тщательно помыть молодой картофель.

Затем возьмите полиэтиленовый пакет и насыпьте в него несколько ложек соли.

Наполните пакет картофелем и начинайте сильно трясти и перетирать картошку с солью несколько минут. Время от времени заглядывайте в пакет. Продолжайте трясти картофель пока вся кожура не очистится.

Кстати, вместо пакета также можно использовать кастрюлю.

Когда вся кожура отделится, промойте очищенный картофель в холодной воде и начните готовить блюдо.

Читайте также:
ВишняКак вытащить косточки из вишен — пять быстрых и легких способов

Теги
Картопля Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь