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Лайфхак, що збереже час та нерви: як швидко почистити молоду картоплю сіллю

3 Липня 2023, 13:01
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Молода картопля
Джерело: Pixabay

Молода картопля — найулюбленіший овоч літнього сезону. Вона відрізняється приємною текстурою та ніжним смаком. Єдина проблема – очищення, яке забирає час та нерви.

Проте існують лайфхаки, які допоможуть очистити молоду картоплю швидко та без ножа. Як почистити молоду картоплю сіллю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Очищаємо молоду картоплю сіллю – інструкція

Виявляється, сіль можна використати не лише для покращення смаку страв, а й для очищення молодої картоплі.  Крім того, зробити це можна за лічені хвилини.

Вам знадобиться:

  • молода картопля – краще використовувати маленькі або середні бульби;
  • сіль – кілька ложок;
  • великий поліетиленовий пакет.

Далі усе просто. Спершу потрібно ретельно помити молоду картоплю.

Потім візьміть поліетиленовий пакет та насипте в нього кілька ложок солі.

Наповніть пакет картоплею та починайте сильно трясти та перетирати бульбу з сіллю кілька хвилин. Час від часу заглядайте в пакет. Продовжуйте трясти картоплю поки вся шкірка не очиститься.

До речі, замість пакета також можна використати каструлю.

Коли уся шкірка відокремиться, промийте очищену картоплю у холодній воді та починайте готувати страву.

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