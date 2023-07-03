Молода картопля — найулюбленіший овоч літнього сезону. Вона відрізняється приємною текстурою та ніжним смаком. Єдина проблема – очищення, яке забирає час та нерви.

Проте існують лайфхаки, які допоможуть очистити молоду картоплю швидко та без ножа. Як почистити молоду картоплю сіллю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Очищаємо молоду картоплю сіллю – інструкція

Виявляється, сіль можна використати не лише для покращення смаку страв, а й для очищення молодої картоплі. Крім того, зробити це можна за лічені хвилини.

Вам знадобиться:

молода картопля – краще використовувати маленькі або середні бульби;

сіль – кілька ложок;

великий поліетиленовий пакет.

Далі усе просто. Спершу потрібно ретельно помити молоду картоплю.

Потім візьміть поліетиленовий пакет та насипте в нього кілька ложок солі.

Наповніть пакет картоплею та починайте сильно трясти та перетирати бульбу з сіллю кілька хвилин. Час від часу заглядайте в пакет. Продовжуйте трясти картоплю поки вся шкірка не очиститься.

До речі, замість пакета також можна використати каструлю.

Коли уся шкірка відокремиться, промийте очищену картоплю у холодній воді та починайте готувати страву.