Молода картопля — найулюбленіший овоч літнього сезону. Вона відрізняється приємною текстурою та ніжним смаком. Єдина проблема – очищення, яке забирає час та нерви.
Проте існують лайфхаки, які допоможуть очистити молоду картоплю швидко та без ножа. Як почистити молоду картоплю сіллю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Очищаємо молоду картоплю сіллю – інструкція
Виявляється, сіль можна використати не лише для покращення смаку страв, а й для очищення молодої картоплі. Крім того, зробити це можна за лічені хвилини.
Вам знадобиться:
- молода картопля – краще використовувати маленькі або середні бульби;
- сіль – кілька ложок;
- великий поліетиленовий пакет.
Далі усе просто. Спершу потрібно ретельно помити молоду картоплю.
Потім візьміть поліетиленовий пакет та насипте в нього кілька ложок солі.
Наповніть пакет картоплею та починайте сильно трясти та перетирати бульбу з сіллю кілька хвилин. Час від часу заглядайте в пакет. Продовжуйте трясти картоплю поки вся шкірка не очиститься.
До речі, замість пакета також можна використати каструлю.
Коли уся шкірка відокремиться, промийте очищену картоплю у холодній воді та починайте готувати страву.