Кроссовки давно перестали быть только спортивной обувью, они отлично подходят под любой стиль и хорошо смотрятся даже со строгим пиджаком. Но как быть, если новая пара доставляет дискомфорт. Как сделать так, чтобы кроссовки не натирали — читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, чтобы не натирали кроссовки

В первую очередь, если вы приобрели себе пару новых кроссовок, то не забудьте положить в сумку пластырь. Он убережет ваши ножки от возможных мозолей или водянок. Но когда обувь уже показала себя в носке и вы знаете наверняка, что кроссовки вам трут, то пластырь вас не спасет, и нужно действовать решительно. Тут вам пригодятся следующие советы.

Лайфхаки для ваших пальчиков

Если кроссовки натирают вам в области пальцев, то помочь может специальное приспособление – силиконовые разделители. Их можно подобрать отдельно для каждого пальца или сразу нескольких. Они тоненькие, мягкие и ко всему прочему исключат трение пальцев об обувь и друг друга. Цена за одну пару – около 100 грн.

Подкладки и полоски

Специальные мягкие полоски наклеиваются в обуви изнутри — они защищают ноги от лишнего трения. Также на помощь придут и специальные запяточники. Это небольшие силиконовые подкладочки, которые крепятся к заднику и препятствуют появлению мозолей. Их цена стартует от 200 грн за пару.

Стелька

Когда кроссовки натирают пятку, то решить проблему можно, сместив акцент с места боли. Для этого вам нужно подложить что-то (кусочек газеты, салфетку, вату и т.д) под стельку — так вы сможете приподнять стопу над задником. Также в ортопедических магазинах продаются специальные стельки, которые меняют высоту.

Эффект скольжения

Чтобы не натирали кроссовки, можно увеличить скольжение. Попробуйте смазать проблемное место воском, кусочком сухого мыла или гигиенической помадой. Еще один вариант – обработать кремом ногу в том месте, где натирает.

Дезодорант

Превентивным методом, который может спасти ваши ножки от мозолей, является дезодорант. Сбрызните им боковую часть стопы и пятку. Это снизит уровень потоотделения, сводя к минимуму вероятность натирания.

Как смягчить жесткие кроссовки

Сделать так, чтобы кроссовки не натирали, можно несколькими способами — с помощью специальных средств, уксуса, глицерина, молотка или температур.

Специальные средства

В обувных магазинах можно приобрести специальное средство, предназначенное для растяжения обуви. Зачастую они продаются в виде спрея. Цена в интернет-магазинах стартует от 50 грн.

Также отличным вариантом будет специальная колодка, которую нужно поместить внутрь обуви. С ее помощью, вы сможете растянуть кроссовки, которые натирают. Это недешево, цена за пару стартует от 300 и достигает 1700 грн в зависимости от материала. Зато вы сможете подгонять под свой размер любую пару.

Вода

Возьмите пакет, заполните его водой и поместите в один и другой кроссовок так, чтобы колодка была полностью заполнена. Поместите пару внутрь морозильной камеры и оставьте на ночь. Не стоит прибегать к такому методу, если обувь выполнена из нежных материалов, которые боятся перепадов температур.

Пар

Для того, чтобы кроссовки не натирали, нужно адаптировать их под вашу стопу. Для этого можно подержать обувь над кипящей водой или взять тряпку, смочить ее горячей водой и положить в обувь на 15-20 минут. А после нужно надеть плотные носки, кроссовки и походить в кроссовках дома в течение 2-3 часов. Таким образом кожа размягчиться и будет меньше натирать.

Глицерин

Если кроссовки натирают вам пятку, то, возможно, дело в заднике, он чересчур сухой и жесткий. С этой проблемой можно справиться, если смазать его глицерином. Предварительно подержите на нем теплую влажную салфетку, а когда она остынет – обработайте глицерином. Возможно, процедуру придется повторить.

Также вместо глицерина можно использовать детский крем.

Уксус

Чтобы смягчить жесткие кроссовки, подойдет уксус, кислота которого способна проникать в материал и размягчать его. Нужно пропитать кусочек ткани или полотенце и поместить в обувь. Минус такого метода — резкий запах, поэтому не забудьте после обработки поставить вашу пару на свежий воздух.

Молоток

Это старый и кардинальный метод справиться с жесткими кроссовками. Применять его нужно на пятке или на боках. Положите туфель на что-то твердое и застеленное тканью. Так вы сможете избежать следов на обуви. После этого несильно и аккуратно постучите маленьким молоточком по тому месту, которое причиняет дискомфорт.