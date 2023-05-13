Кросівки давно перестали бути тільки спортивним взуттям, вони чудово вплітаються в стиль і підходять навіть до строгого піджака. Але як бути, якщо нова пара завдає дискомфорту. Як зробити так, щоб кросівки не натирали – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, щоб не натирали кросівки

Насамперед, якщо ви придбали собі пару нових кросівок, не забудьте покласти в сумку пластир. Він убереже ваші ніжки від можливих мозолів чи водянок. Але коли взуття вже показало себе під час носки і ви точно знаєте, що кросівки вам труть, то пластир вас не врятує, треба діяти рішуче. Тут вам стануть у пригоді такі поради.

Лайфхаки для ваших пальчиків

Якщо кросівки натирають вам в області пальців, то допомогти можуть силіконові роздільники. Їх можна підібрати для кожного пальця окремо або для одразу кількох. Вони тоненькі, м’які і до того ж виключать тертя пальців об взуття та одне одного. Ціна за одну пару – в районі 100 грн.

Підкладки та смужки

Спеціальні м’які смужки наклеюються всередині взуття – вони захищають ноги від зайвого тертя. Також на допомогу прийдуть спеціальні зап’яточники. Це невеликі силіконові підкладки, які кріпляться до задника та запобігають появі мозолів. Їхня ціна стартує від 200 грн за пару.

Устілка

Якщо кросівки натирають п’ятку, вирішити проблему можна, змістивши акцент з місця болю. Для цього вам потрібно підкласти щось (шматок газети, серветку, вату тощо) під устілку – так ви зможете підняти стопу над задником. Також в ортопедичних магазинах продаються спеціальні устілки, що змінюють висоту.

Ефект ковзання

Щоб не натирали кросівки, можна збільшити ковзання. Спробуйте змастити проблемне місце воском, шматочком сухого мила чи гігієнічною помадою. Ще один варіант – помазати кремом ногу там, де натирає.

Дезодорант

Превентивним методом, який може врятувати ваші ніжки від мозолів, є дезодорант. Обробіть ним бічну частину стопи та п’ятку. Це знизить рівень потовиділення, зводячи до мінімуму можливість натирання.

Як пом’якшити жорсткі кросівки

Зробити так, щоб кросівки не натирали, можна кількома способами – за допомогою спеціальних засобів, гліцерину, оцту, молотка чи температур.

Спеціальні засоби

У взуттєвих магазинах можна придбати спеціальний засіб, призначений для розтягування взуття. Найчастіше він продається у вигляді спрею. Ціна в інтернет-магазинах стартує від 50 грн.

Також чудовим варіантом буде спеціальна колодка, яку потрібно помістити всередину взуття. З її допомогою ви зможете розтягнути кросівки, які натирають. Це недешево, ціна за пару стартує від 300 і сягає 1700 грн залежно від матеріалу. Проте ви зможете підігнати під свій розмір будь-яку пару.

Вода

Візьміть пакет, заповніть його водою і помістіть в один та інший кросівок так, щоб колодка була повністю заповнена. Покладіть пару всередину морозильної камери та залиште на ніч. Не варто вдаватися до такого методу, якщо взуття виконане з ніжних матеріалів, що бояться перепадів температур.

Пар

Щоб кросівки не натирали, потрібно адаптувати їх під вашу стопу. Для цього можна потримати взуття над парою або взяти тканину, змочити її гарячою водою і покласти у взуття на 15-20 хвилин. А після цього потрібно надіти щільні шкарпетки, кросівки і походити вдома впродовж 2-3 годин. Таким чином матеріал розм’якшиться і взуття менше натиратиме.

Гліцерин

Якщо кросівки натирають вам п’ятку, то, можливо, справа в заднику, він занадто сухий і жорсткий. З цією проблемою можна впоратися, якщо змастити задник гліцерином. Попередньо потримайте на ньому вологу теплу серветку, а коли вона охолоне – обробіть гліцерином. Можливо, процедуру доведеться повторити.

Також замість гліцерину можна використати дитячий крем.

Оцет

Щоб пом’якшити жорсткі кросівки, підійде оцет, кислота якого здатна проникати у матеріал та розм’якшувати його. Потрібно змочити ним шматочок тканини чи рушник і помістити у взуття. Мінус такого методу – різкий запах, тому не забудьте після оброблення поставити вашу пару на свіже повітря.

Молоток

Це старий і кардинальний метод розм’якшити жорсткі кросівки. Застосовувати його потрібно на п’ятці або боках. Покладіть кросівок на щось тверде та застелене тканиною. Так ви зможете уникнути слідів на взутті. Після цього несильно та обережно постукайте маленьким молоточком по тому місцю, яке викликає дискомфорт.