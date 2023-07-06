Владельцам собак следует внимательно следить за тем, в каком состоянии когти их любимца. Такие услуги в салонах могут стоить от 100 грн. Однако не всегда на это есть либо средства, либо время, либо возможность посещения таких мест. Поэтому лучше сразу позаботьтесь о подстригании когтей вашей собачке.

Подстригать когти собаке самостоятельно – несложно, однако стоит купить специальные инструменты и соблюдать ряд правил, чтобы не причинить вред своему любимцу.

Как именно подстригать когти собаке, расскажут Факты Life и врач-ветеринар, владелица ветеринарного кабинета в пгт Иванков на Киевщине Ксения Берегова.

Когда время стричь когти собаке

— Нет соответствующего времени, когда нужно стричь когти, желательно начинать это делать с маленького возраста, приучать котенка или щенка к этой процедуре. Чтобы происходила определенная социализация. А еще когти собак и кошек имеют кровеносные сосуды, они проходят рядом с когтем, поэтому важно начинать обрезать когти с детства, пока когтевые пластины полностью не заполнены сосудами, — отмечает ветеринар.

Врач рассказывает, что частота подрезки когтей у собаки зависит от образа жизни любимца.

— Если собака ведет активный образ жизни, можно обрезать раз в 3-4 недели. Однако, если это домашние любимцы, ведущие пассивный образ жизни, нужно обрезать раз в 2-3 недели. Когти обладают свойством заворачиваться и доставлять дискомфорт животному во время ходьбы, — отмечает Ксения Берегова.

Чем лучше стричь когти собаке

Для начала выбираем необходимый инструмент для подрезки когтей собаке. Существует несколько видов:

секатор-когтерез;

гильотина;

электроточилка для когтей.

Со своей стороны, ветеринар рекомендует все-таки использовать секатор-когтерез.

– В своей практике я использую обычные когтерезы, ведь ими проще показать владельцу, как захватить коготь, и они достаточно легки в использовании, – отмечает врач.

Чтобы выбрать качественный, обратите внимание на то, чтобы он был из нержавеющей стали или латуни, имел резиновые ручки анатомической формы. Размер секатора подбирайте под размер собаки. Стоимость агрегата составляет от 120 до 600 грн.

Также вам понадобится пилочка, которая поможет удалить острые края после сострижения когтя.

Как подстричь когти собаке

Обратите внимание на то, как правильно отрезать коготь собаке, ведь вы можете ее травмировать, если отрежете слишком много.

Инструменты обработайте антисептиком;

обеззаразьте лапы собаке;

выстригите при необходимости шерсть среди подушечек;

найдите пульпу – это так называемая живая часть когтя собаки, которая расположена ближе к основанию, она может кровоточить;

коготь следует отрезать примерно на 1,5 мм ниже пульпы;

отрезать кончик следует одним резким и уверенным движением.

Как облегчить подстригание когтей собаке

Ветеринар отмечает, что главный момент успешного подстригания когтей – это приучать собаку к манипуляциям с двухмесячного возраста. Также сперва можете сходить к грумеру, который покажет, как правильно обрезать когти.

— Хвалить после процедуры, давать вкусности, посещать грумера или ветеринара, который покажет, как правильно подрезать когти, и как найти подход к животному, — отмечает Ксения Берегова.

Превратите подстригание когтей для собаки в ритуал, когда сначала с ней играют, а после процедуры ее ожидает вкусное вознаграждение. Также позаботьтесь о воспитании любимца, ведь как минимум хозяин должен знать, как успокоить собаку.