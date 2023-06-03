Всегда грустно, когда домашние растения начинают погибать, особенно, когда это такой красивый и нежный цветок, как женское счастье. Владельцы спатифиллума могут заметить у него пожелтевшие листики или стебель, который начал вянуть. Что делать, если пропадает женское счастье — читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Мы спросили у преподавателя биологии и блогера Лилианы Лавринец, как привести в порядок вазон с женским счастьем.

Как спасти женское счастье: перелив

И первое, на что эксперт советует обратить внимание, если женское счастье начинает пропадать, – это полив.

– Все-таки, пройдем по основным критериям, и первый — это полив. Если вазон пропадает из-за пересыхания почвы и недостатка воды, то полейте его. Увидите, что будет дальше, если придет в себя, то следует продолжить обычный уход, если нет, извлеките вазон из почвы и просто поставьте в воду, попробуйте так, — говорит эксперт.

Также вазон женское счастье может пропадать от перелива. Тогда приостановите полив растения примерно на неделю-полторы. Это поспособствует тому, что почва подсохнет, а процесс загнивания корней приостановится.

В дальнейшем поливайте женское счастье раз в неделю – этого ему будет достаточно, вазон будет хорошо расти, развиваться, а главное — цвести!

— Если все же это не помогло, вытаскиваем вазон из горшка и смотрим есть ли гнилые корни. Если есть, то обрезаем всю гниль, а срезы растения обрабатываем черным углем, — добавляет специалист по растениям.

Различные заболевания и вредители

Причиной того, что женское счастье начинает пропадать, могут быть болезни растений или насекомые. В этом случае спасти вазон могут только специальные препараты, купленные в магазине. Но перед тем как отправляться туда, сфотографируйте растение, чтобы специалист помог вам определить, чем поражен спатифиллум.

– Рекомендую! Если есть поражение вазона болезнью или вредителями, то не нужно использовать домашние методы, это ничего не даст. Идите в магазин и возьмите лекарство от той или иной болячки, и все пройдет! – говорит Лавринец.

Далее, чтобы спасти пропадающее женское счастье, нужно действовать согласно инструкции препарата против болезни растений или насекомых.

Корни

Самой ужасной проблемой для растения является поражение корней. Следовательно, если пропадает женское счастье, ищите причину именно там.

Если все хорошо с корнями, то просто пересаживаем в новую почву и все. Также перед этим можно промыть корни под теплой водой.

Если есть гнилые корни, тогда действуем согласно этой инструкции:

Обрезаем гнилые корни вплоть до здоровых тканей; Осматриваем растение полностью, не перешла ли гниль на стебель; Если все же увидели гниль на стебле, то его тоже обрезаем; Срезы обрабатываем активированным углем, корицей или перекисью водорода.

— Я бы выбрала перекись водорода, потому что у спатифиллума есть труднодоступные места, и там хорошо продезинфицировать может только перекись водорода. Сначала капаем немного на место среза, ждем пока пошипит, потом снова, и так, пока не перестанет шипеть, — говорит эксперт.

Бытовые причины

Чтобы женское счастье перестало пропадать, иногда достаточно просто позаботиться о расположении вазона. Дело в том, что спатифиллум любит постоянство, он должен всегда стоять на одном и том же месте. Поэтому так важно сразу после покупки цветка определиться, где будет стоять женское счастье.

— Если вы переместили спатифиллум и он стал пропадать, то лучше верните его в то место, где он был с самого начала, значит ему там было максимально хорошо, — говорит Лавринец.

Улучшить состояние женского счастья можно и элементарным опрыскиванием, ведь причина желтых листьев может быть именно в игнорировании этого этапа ухода. Затем нужно просто обрезать листья по живой участок, не беспокойтесь, они потом отрастут.

— Кстати, спатифиллум любит дождь, знали такое? Я его частенько выношу на дождь, он себя прекрасно чувствует. К чему я веду? Именно для этого вазона важно опрыскивание, будь-то дождь, дождевая вода или дистиллированная — ему без разницы. Именно из-за недостатка опрыскивания могут быть сухие листья! — рассказывает Лавринец.

Эксперт отмечает, что спатифиллум тяжело убить. Подарите ему всю свою любовь – и он отдаст ее вам сторицей.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как ухаживать за женским счастьем.