Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом овсяного хлеба, который можно легко приготовить в домашних условиях.
Ингредиенты:
- овсянка (хлопья Геркулес) — 200 г
- семечки (подсолнуха, тыквенные или льняные) — 3 ст. л.
- мед – 2 ст. л.
- масло – 3 ст. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- соль — щепотка
- вода – 350 мл
Как приготовить овсяный хлеб
Возьмите 200 г овсяных хлопьев Геркулес и добавьте к ним 3 столовые ложки семечек. Можно брать любые или миксовать разные – подсолнуха, тыквенные, льняные.
К этой смеси добавьте 2 столовых ложки меда, 3 столовых ложки масла, полчайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
Теперь залейте смесь водой и снова хорошо перемешайте. Дайте настояться пол часа – за это время хлопья впитают воду и станут рыхлыми.
Застелите форму пергаментом и положите в нее смесь. Выпекайте 45-50 минут при 180 градусах – до появления золотистой корочки.
Готово! Дайте овсяному хлебу остыть и наслаждайтесь.