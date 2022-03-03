Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом овсяного хлеба, который можно легко приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

овсянка (хлопья Геркулес) — 200 г

семечки (подсолнуха, тыквенные или льняные) — 3 ст. л.

мед – 2 ст. л.

масло – 3 ст. л.

сода – 0,5 ч. л.

соль — щепотка

вода – 350 мл

Как приготовить овсяный хлеб

Возьмите 200 г овсяных хлопьев Геркулес и добавьте к ним 3 столовые ложки семечек. Можно брать любые или миксовать разные – подсолнуха, тыквенные, льняные.

К этой смеси добавьте 2 столовых ложки меда, 3 столовых ложки масла, полчайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Теперь залейте смесь водой и снова хорошо перемешайте. Дайте настояться пол часа – за это время хлопья впитают воду и станут рыхлыми.

Застелите форму пергаментом и положите в нее смесь. Выпекайте 45-50 минут при 180 градусах – до появления золотистой корочки.

Готово! Дайте овсяному хлебу остыть и наслаждайтесь.