Свекла — универсальный овощ, который можно добавить в салат, борщ, или другое блюдо, где нужен нежный вкус или красноватый оттенок. Однако, такой ингредиент далеко не всегда встретишь на огороде, а в несезон ценники в магазинах на овощи просто взлетают. Выход — оставить свеклу на зиму.

Как хранить свеклу на зиму — далее в материале.

Как хранить свеклу — советы

В первую очередь, нужно разобраться с оптимальными условиями для овоща — это должно быть прохладное место с температурой от 0 до +2°С и влажностью не больше 90%. Под такие параметры подходят погреб, подвал, балкон, или даже холодильник.

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Чтобы подготовить свеклу к хранению, нужно ее перебрать — удалить все поврежденные овощи и “зеленые” плоды. Ботва также отрезается и остается только 2-3 см.

Как хранить свеклу зимой — способы

Если есть погреб — это будет большим плюсом. Подготовьте ящики или лотки для овощей, и засыпьте их дно песком или торфом. Укладывайте в ящики свеклу слоями и хорошенько утрамбуйте, посыпая песком. Упакованные ящики нужно накрыть плотной тканью или пленкой.

Хранить свеклу на зиму можно и в квартире — для этого нужно прохладное место, которое скрыто от солнечных лучей и батарей. Повторите идею с ящиками, песком и пленкой — все это можно положить в кладовку или крытый балкон если там есть все необходимые условия.

Небольшое количество овоща можно хранить и в холодильнике. Заверните каждый плод в фольгу или пергамент — учтите, что срок хранения не должен превышать 2 месяцев.

Можно ли заморозить свеклу в морозилке?

Свеклу можно замораживать в свежем или вареном виде. В первом случае нужно тщательно его помыть, нарезать полосками и расфасовать по пакетикам или лоточкам. Вареную свеклу нужно остудить и снять кожицу. Затем плод нарезается и фасуется в емкости. В морозильной камере можно хранить свеклу до 12 месяцев.

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