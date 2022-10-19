Каждая хозяйка имеет на своей кухне запас круп и бакалеи. Гречка, макароны, ячмень, рис, пшено — продукты, из которых можно приготовить вкусное, а главное — полезное блюдо.

Мало кто знает, но крупы имеют свои сроки годности. Кроме того, чтобы они не потеряли свои свойства и вкусовые качества, их нужно хранить в определенных условиях.

Как правильно хранить крупы дома — далее в нашем материале.

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В чем хранить крупы

На самом деле, целлофановые пакеты — худшая упаковка для хранения сухих сыпучих продуктов. Также не стоит долгое время держать крупы в магазинной упаковке.

Лучшее место для хранения крупы:

стеклянные банки — лучше выбирайте литровые и с плотной крышкой;

— лучше выбирайте литровые и с плотной крышкой; контейнеры для еды с крышкой;

для еды с крышкой; металлические емкости — это лучше, чем пакеты, но все же не самый практичный вариант. Такие емкости не прозрачные, поэтому будет трудно ориентироваться, где какая крупа.

Если вы не привыкли запасаться большим количеством круп, то для их качественного хранения можно использовать чистые и сухие пластиковые банки. В таких условиях крупы смогут пролежать несколько месяцев.

Также неплохой вариант — тканевые мешочки. Но перед тем, как наполнить, их нужно хорошо постирать, вымочить в соленом растворе и выгладить с обеих сторон.

Какой бы вариант хранения вы ни выбрали, не забудьте написать на таре месяц и год упаковки крупы (это поможет соблюсти сроки хранения).

Где хранить крупы

Хранить крупы стоит в сухом темном помещении. Следите, чтобы рядом с ними не было посторонних запахов.

Держите сыпучие продукты подальше от окон, подоконников и источников искусственного тепла.

Идеальное место для хранения — полочка в кухонном шкафчике (подальше от плиты или раковины). Время от времени крупы стоит проветривать. Например, два раза в месяц просматривать каждую банку или контейнер и проверять, не завелись ли там насекомые.

Кстати, крупы можно хранить и в холодильнике, но это не самый лучший вариант. Во-первых, они занимают много места, а во-вторых, могут впитать влагу и отсыреть.

Срок хранения различных сыпучих продуктов