Буряк – універсальний овоч, який можна додати до салату, борщу чи іншої страви, де потрібен ніжний смак або червонуватий відтінок. Однак такий інгредієнт далеко не завжди зустрінеш на городі, а в несезон цінники в магазинах на овочі просто злітають. Вихід – зберегти буряк на зиму.

Як зберігати буряк на зиму – далі в матеріалі.

Як зберігати буряк – поради

Насамперед потрібно розібратися з оптимальними умовами для овоча – це має бути прохолодне місце з температурою від 0 до +2°С і вологістю не більш ніж 90%. Під такі параметри підходять льох, підвал, балкон, або навіть холодильник.

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Щоб підготувати буряк до зберігання, потрібно його перебрати – видалити всі пошкоджені овочі та “зелені” плоди. Бадилля також відрізають, залишаючи тільки 2-3 см.

Як зберігати буряк узимку – способи

Якщо є льох – це буде великим плюсом. Підготуйте ящики або лотки для овочів, засипте їхнє дно піском або торфом. Укладайте в ящики буряк шарами і гарненько утрамбуйте, посипаючи піском. Упаковані ящики потрібно накрити щільною тканиною або плівкою.

Зберігати буряк на зиму можна й у квартирі – для цього потрібне прохолодне місце, приховане від сонячних променів і батарей. Повторіть ідею з ящиками, піском і плівкою – все це можна покласти в комору або критий балкон, якщо там є всі необхідні умови.

Невелику кількість овоча можна зберігати і в холодильнику. Загорніть кожен плід у фольгу або пергамент – врахуйте, що термін зберігання не повинен перевищувати 2 місяців.

Чи можна заморозити буряк у морозилці?

Буряк можна заморожувати у свіжому або вареному вигляді. У першому випадку потрібно ретельно його помити, нарізати смужками і розфасувати по пакетиках або лоточках. Варений буряк потрібно остудити і зняти шкірку. Потім плід нарізають і фасують у ємності. У морозильній камері можна зберігати буряк до 12 місяців.

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