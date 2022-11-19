Коты — замечательные домашние любимцы. Однако их владельцы не понаслышке знают, что эти лохматые приятели могут доставить массу неприятностей.
Эти милые создания могут причинить немало проблем. Среди самых популярных — ободранные стены и диваны, неприятный запах, сюрпризы в виде мочи на коврах или в обуви.
Факты ICTV узнавали, как вывести аромат кошачьей мочи с обуви.
Как избавиться от запаха кошачьей мочи на обуви
Если ваш питомец наделал беды в ваши ботинки, действовать нужно быстро. Ведь вывести свежую мочу намного легче.
В таком нелегком деле вам поможет марганцовка. С ее помощью можно легко избавиться от запаха мочи на кожаной и темной обуви.
Вам нужно:
- Вытереть загрязненное место сухой салфеткой.
- Сделать раствор с марганцовкой.
- Смочить в нем марлю или ватный диск.
- Протереть ботинки и промокнуть их сухой тряпкой.
- Поставить обувь на свежий воздух.
Вывести неприятный запах с первого раза сложно, поэтому процедуру стоит повторить несколько раз.
Стоит отметить, что такой вариант не подойдет для светлой обуви.
Для темной кожаной обуви еще можно использовать обычный йод. Вам необходимо:
- Нанести неразбавленный йод на ватный диск.
- Обработать ботинки.
- Высушить обувь.
Если с первого раза не удалось вывести запах, повторите процедуру.
Обувь светлого цвета можно спасти с помощью столового уксуса, который поможет вывести неприятный аромат за считанные минуты. Для этого:
- Налейте уксус в тарелку и добавьте треть воды.
- Смочите в растворе тряпку или губку.
- Протрите или замочите ботинки в уксусной воде.
- Поставить сушиться на свежем воздухе.
Если кошачья моча на ваших ботинках уже давно, необходимо добавить соль:
- Соедините в миске уксус и воду в пропорции 1:1.
- Замочите обувь в растворе и посыпьте солью.
- Через 10-15 мин промойте обувь.
Также вы можете воспользоваться содой. Она подойдет для любого типа обуви:
- Засыпьте след от мочи содой.
- Подождите, пока сода впитает влагу и неприятный запах.
- Смойте с ботинок остатки соды.
Если кот наделал вам в ботинки давно, воспользуйтесь таким методом:
- Разведите соду в воде — у вас должна получиться консистенция каши.
- Нанесите массу на ботинок.
- С помощью старой зубной щетки вотрите соду в пятно от мочи.
- Оставьте на 15 мин.
- По истечению времени, отправьте обувь в стиральную машинку.
Если беда произошла с текстильной обувью, ее можно просто постирать или замочить в воде с мылом. Но так можно вымыть лишь свежую мочу.
А вот обувь из кожзама и экокожи можно обработать уксусом или солью. Также подойдет сода перекись водорода, камфорный спирт, лимонная кислота, глицерин, хозяйственное мыло или спирт.
Какие средства нельзя использовать
Освежитель воздуха, дезодорант, туалетная вода, духи и одеколон. Эти средства не помогут избавиться от неприятного запаха, а наоборот усилят его.
Ароматизированные вещества во время сочетания усиливают друг друга. В результате, обувь вам придется выбросить.
Любые вещества с хлором. Хлорка не поможет вывести запах кошачьей мочи, а наоборот усилит интерес кошки.
Обувь, обработанная хлоркой, лишь станет приманкой для вашего любимца.