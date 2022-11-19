Коты — замечательные домашние любимцы. Однако их владельцы не понаслышке знают, что эти лохматые приятели могут доставить массу неприятностей.

Эти милые создания могут причинить немало проблем. Среди самых популярных — ободранные стены и диваны, неприятный запах, сюрпризы в виде мочи на коврах или в обуви.

Факты ICTV узнавали, как вывести аромат кошачьей мочи с обуви.

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Как избавиться от запаха кошачьей мочи на обуви

Если ваш питомец наделал беды в ваши ботинки, действовать нужно быстро. Ведь вывести свежую мочу намного легче.

В таком нелегком деле вам поможет марганцовка. С ее помощью можно легко избавиться от запаха мочи на кожаной и темной обуви.

Вам нужно:

Вытереть загрязненное место сухой салфеткой. Сделать раствор с марганцовкой. Смочить в нем марлю или ватный диск. Протереть ботинки и промокнуть их сухой тряпкой. Поставить обувь на свежий воздух.

Вывести неприятный запах с первого раза сложно, поэтому процедуру стоит повторить несколько раз.

Стоит отметить, что такой вариант не подойдет для светлой обуви.

Для темной кожаной обуви еще можно использовать обычный йод. Вам необходимо:

Нанести неразбавленный йод на ватный диск.

Обработать ботинки.

Высушить обувь.

Если с первого раза не удалось вывести запах, повторите процедуру.

Обувь светлого цвета можно спасти с помощью столового уксуса, который поможет вывести неприятный аромат за считанные минуты. Для этого:

Налейте уксус в тарелку и добавьте треть воды. Смочите в растворе тряпку или губку. Протрите или замочите ботинки в уксусной воде. Поставить сушиться на свежем воздухе.

Если кошачья моча на ваших ботинках уже давно, необходимо добавить соль:

Соедините в миске уксус и воду в пропорции 1:1. Замочите обувь в растворе и посыпьте солью. Через 10-15 мин промойте обувь.

Также вы можете воспользоваться содой. Она подойдет для любого типа обуви:

Засыпьте след от мочи содой. Подождите, пока сода впитает влагу и неприятный запах. Смойте с ботинок остатки соды.

Если кот наделал вам в ботинки давно, воспользуйтесь таким методом:

Разведите соду в воде — у вас должна получиться консистенция каши. Нанесите массу на ботинок. С помощью старой зубной щетки вотрите соду в пятно от мочи. Оставьте на 15 мин. По истечению времени, отправьте обувь в стиральную машинку.

Если беда произошла с текстильной обувью, ее можно просто постирать или замочить в воде с мылом. Но так можно вымыть лишь свежую мочу.

А вот обувь из кожзама и экокожи можно обработать уксусом или солью. Также подойдет сода перекись водорода, камфорный спирт, лимонная кислота, глицерин, хозяйственное мыло или спирт.

Какие средства нельзя использовать

Освежитель воздуха, дезодорант, туалетная вода, духи и одеколон. Эти средства не помогут избавиться от неприятного запаха, а наоборот усилят его.

Ароматизированные вещества во время сочетания усиливают друг друга. В результате, обувь вам придется выбросить.

Любые вещества с хлором. Хлорка не поможет вывести запах кошачьей мочи, а наоборот усилит интерес кошки.

Обувь, обработанная хлоркой, лишь станет приманкой для вашего любимца.