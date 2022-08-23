Обычно картофель прорастает, когда долгое время лежит в погребе или в мешке. На ней появляются ростки белого или зеленого цветов.

Так можно ли есть проросший картофель и как это повлияет на организм — узнавали Факты ICTV.

Стоит ли употреблять проросший картофель

Свежий картофель — довольно полезный продукт, который любят практически все. Однако бывают случаи, когда его не стоит есть.

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Один из таких — когда картошка проросла. Дело в том, что у такого овоща полезные елементы уже потеряны.

Кроме того, зеленые ростки — признак высокого содержания соланина, токсичного химического соединения, которое может вызвать тошноту, сонливость, инфекции почек и даже аритмию сердца.

Зеленым картофель становится от соединения с воздухом и солнечными лучами, что образует хлорофилл. Сам по себе он безвреден, но под действием тепла и света в картошке активно вырабатываются химические вещества, которые ускоряют его развитие.

Именно этот биологический процесс несет негативные последствия для человека.

Кроме того, ядовитые вещества в проросшей картошке распределены неравномерно. Наибольшая их концентрация — возле позеленевших участков и ростков.

Сморщенную, мягкую, проросшую картошку с длинными ростками употреблять в пищу нельзя. Ведь соланин уже проник глубоко внутрь. Удаление ростков и срезание кожуры ничего не изменит.

Если вы съедите такой картофель, можете отравиться соланином.

При отравлении соланином у человека возникают следующие симптомы:

вялость;

тошнота;

жжение в горле;

головная боль;

боли в животе и расстройство кишечника;

тремор;

потеря ориентации в пространстве;

повышенная температура тела.

Как правильно есть проросший картофель

Если правильно почистить и приготовить проросшую картошку, то вреда она не принесет.

— Можно ли ее есть, зависит от количества и длины ростков.

Если картофель имеет гладкую кожуру и 5-7 ростков до 1 см, то его можно употреблять после термической обработки. Такая картошка не ядовита внутри.

Поэтому чтобы есть проросшую картошку, нужно ее тщательно почистить и помыть. Во время очистки особое внимание следует уделять зеленым участкам и росткам — их стоит удалить.

Такую картошку нужно обязательно сварить. А уже дальше все в ваших руках — вы можете есть просто сваренную или же приготовить пюре, драники, вареники с картофелем, зразы и тому подобное.