Зазвичай картопля проростає, коли довгий час пролежала у погребі чи мішку. На ній з’являються паростки білого або зеленого кольорів.

Тож чи можна їсти пророслу картоплю та як це вплине на організм – дізнавалися Факти ICTV.

Чи варто вживати пророслу картоплю

Свіжа картопля — доволі корисний продукт, який полюбляють практично усі. Проте бувають випадки, коли її не варто їсти.

Зараз дивляться

Один з таких – коли вона проросла. У такому овочі корисні елементи вже втрачено.

Крім того, зелені паростки — ознака високого вмісту соланіну, токсичної хімічної сполуки, яка може викликати нудоту, сонливість, інфекції нирок та навіть аритмію серця.

Зеленіє картопля через сполучення з повітрям і сонячним промінням, що утворюють хлорофіл. Сам по собі він нешкідливий, але під дією тепла і світла у бульбі активно виробляються хімічні речовини, які прискорюють його розвиток.

Саме цей біологічний процес несе негативні наслідки для самопочуття людини.

Крім того, отруйні речовини у пророслій бульбі розподілені нерівномірно. Найбільша їх концентрація – біля позеленілих ділянок та паростків.

Зморщену, м’яку, пророслу картоплю з довгими пагонами не можна вживати в їжу. Адже соланін вже проник глибоко всередину. Видалення паростків та зрізання шкірки нічого не змінить.

Якщо ви з’їсте таку картоплю, можете отруїтися соланіном.

При отруєння соланіном у людини виникають такі симптоми:

млявість;

нудота;

печіння в горлі;

головний біль;

біль в животі і розлад кишечника;

тремор;

втрата орієнтації у просторі;

підвищена температура тіла.

Як правильно їсти пророслу картоплю

Якщо правильно почистити та приготувати пророслу картоплю, то шкоди вона не принесе.

– Чи можна її їсти, залежить від кількості і довжини паростків.

Якщо картопля має гладку шкірку та 5-7 паростків до 1 см, то її можна вживати після термічної обробки. Така бульба не отруйна всередині.

Отож, аби їсти пророслу картоплю, потрібно її ретельно почистити та помити. Під час очищення особливу увагу варто приділяти зеленим ділянкам та пагінцям – їх потрібно видалити.

Таку картоплю необхідно обов’язково зварити. А вже далі все у ваших руках – ви можете їсти просто зварену або ж приготувати пюре, деруни, вареники з картоплею, зрази тощо.