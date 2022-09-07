Всем известно, что коты подвержены заболеванию лишаем. Лишай вызывает не только дискомфортные ощущения, но и негативно влияет на здоровье котика – открытые раны становятся главным источником попадания в организм микробов и бактерий.

Каждому владельцу пушистика, нужно знать как бороться с лишаем. Как лечить лишай у кота — читайте в нашем материале.

Причины появления лишая

Болезнь могут спровоцировать разнообразные микроорганизмы, например, Trichophyton, Microsporum canis, Microsporum gypseum.

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Первая разновидность бактерий — это возбудитель грибка под названием трихофтия. Последние два приводят к возникновению на коже питомца грибковых ран.

Кошачий лишай может появиться, если животное долго находится в месте с этими микроорганизмами или контактирует с заразными котами.

Стоит отметить, что лишай проявляется не сразу после заражения. Сначала организм животного пытается самостоятельно справиться, если же не получается — появляются первые признаки болезни.

Если у вашего кота на коже начали появляться большие пятна — это первый признак заражения лишаем.

Как лечить лишай

Стоит понимать, что лишай — проблема серьезная, поэтому по возможности нужно показать котика ветеринару. Врач назначить качественное лечение, поэтому болезнь пройдет быстро и безболезненно.

При этом ветеринар будет обращать внимание на породу, возраст, общее состояние и иммунную систему кота. Только после этого назначит правильное лечение.

Не следует забывать, что даже после терапии на кошке могут остаться вредные микроорганизмы. Именно поэтому, после лечения, рекомендуется повторное прохождение обследования на наличие грибков.

Стоит понимать, что лишай бывает разный, соответственно, лечится он тоже по разному. Если проблема не серьезная, его можно вывести мазями, если же случай запущен — назначается терапия и сильные медикаменты.

Если вы заметили первые появления лишая, вы можете купить в аптеке специальные противогрибковые средства и обрабатывать пораженные места кошки.

Также сегодня есть много специальных спреев и других средств, которые помогут преодолеть болезнь. Однако перед применением все же следует проконсультироваться с врачом.

Чтобы вылечить лишай у кошки, кроме медикаментозной терапии нужно принять ряд мер. Прежде всего, продезинфицируйте все поверхности в доме водой с добавлением хлорки, уксуса, хлоргексидина, спирта, раствором хозяйственного мыла с содой.

Мягкие игрушки, подстилку желательно выбросить, заменив новыми. Мягкую мебель следует обработать уксусным раствором или парогенератором.

Постельное белье и полотенца постирайте в горячей воде с хлорсодержащим отбеливателем.

Такую уборку в доме нужно проводить регулярно на протяжении всего курса лечения.

Правила ухода за больной кошкой

Больную кошку нужно не только лечить специальными препаратами.

Чтобы болезнь не распространялась, стоит придерживаться нескольких правил: