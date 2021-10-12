Пускай дают деньги на нашу армию: продюсер Лисица о гастролях артистов из РФ

Украинский продюсер Вадим Лисица предложил российским артистам, которые хотят гастролировать в Украине, перечислять деньги на нашу армию.

Таким образом продюсер прокомментировал петицию Игоря Кондратюка относительно запрета гастролей для артистов из РФ.

— Регулировать выступления российских артистов в Украине нужно, и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию. И я думаю, что не многие российские артисты согласятся ездить сюда и платить деньги украинской армии, — отметил Лисица.

Также он высказался относительно украинских артистов, которые ездят на выступления в Россию. Однако, он добавил, что лично таких не знает.

— И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там $1 тыс. то, например, $300-500 он отдает украинской армии. Это нормально, — заявил продюсер.

Также он подчеркнул, что Украине стоит сосредоточиться на своей музыкальной индустрии, а не на запретах.

Петиция Кондратюка

В конце сентября Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

11 октября петиция на сайте президента с требованием полного запрета выступлений российских артистов на территории Украины набрала 25 тыс. подписей. Чтобы петицию рассмотрел президент Владимир Зеленский, необходимо именно такое количество подписей.

Инициатором петиции выступил телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

В петиции предлагается запретить гастроли российским артистам до полного возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.