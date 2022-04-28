Постоянно думать после очередного похода в магазин, куда исчезли ваши деньги, — это не выход. Так же, как вести тетрадь с затратами.
Такие методы уже давно не действуют в XXI веке. Зато контролировать бюджет и все ваши расходы помогут мобильные приложения.
О лучших приложениях для контроля расходов — читайте в материале.
Monefy
Это одно из самых популярных приложений для мобильных телефонов. Его можно загрузить как на Google Play, так и в App Store.
Пользоваться им очень просто. Нужно каждый день записывать суммы расходов и выбирать категорию назначения платежа. К примеру, транспорт, еда, развлечения, коммунальные платежи.
Money Manager
Это приложение для учета финансов отслеживает поступления и расходы. А еще его можно подключать к банковским картам и видеть таким образом состояние своих счетов.
Кстати, Money Manager легко можно синхронизировать с компьютером, поэтому вы всегда сможете отследить распределение доходов и расходов по категориям и посмотреть данные.
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Money Lover
Его преимуществом является то, что здесь можно не только отслеживать средства, но и устанавливать себе лимит расходов.
Можно также установить сообщение о том, что лимит расходов будет превышен, тогда приложение сообщит вам об этом.
Кроме того, в этом приложении для подсчета расходов самостоятельно можно создавать мероприятие и отслеживать, сколько денег вы потратили именно на него.
Coin Keeper
Приложение так же можно скачать на Google Play и в App Store. Кстати, у него есть возможность учета различных валют. Такая функция помогает контролировать расходы в зарубежных поездках.
В приложении можно установить лимиты затрат, а учет могут вести несколько человек с различных мобильных устройств.
Также здесь есть функция, которая распознает СМС-сообщения от разных банков и автоматически вносит расходы или поступления в систему учета.
Wallet
Это приложение для контроля расходов имеет автоматическую облачную синхронизацию.
Также здесь вы будете иметь доступ к статистике, которая поможет понять, в какие периоды были сделаны самые большие расходы.