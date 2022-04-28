Постоянно думать после очередного похода в магазин, куда исчезли ваши деньги, — это не выход. Так же, как вести тетрадь с затратами.

Такие методы уже давно не действуют в XXI веке. Зато контролировать бюджет и все ваши расходы помогут мобильные приложения.

О лучших приложениях для контроля расходов — читайте в материале.

Monefy

Это одно из самых популярных приложений для мобильных телефонов. Его можно загрузить как на Google Play, так и в App Store.

Пользоваться им очень просто. Нужно каждый день записывать суммы расходов и выбирать категорию назначения платежа. К примеру, транспорт, еда, развлечения, коммунальные платежи.

Money Manager

Это приложение для учета финансов отслеживает поступления и расходы. А еще его можно подключать к банковским картам и видеть таким образом состояние своих счетов.

Кстати, Money Manager легко можно синхронизировать с компьютером, поэтому вы всегда сможете отследить распределение доходов и расходов по категориям и посмотреть данные.

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Money Lover

Его преимуществом является то, что здесь можно не только отслеживать средства, но и устанавливать себе лимит расходов.

Можно также установить сообщение о том, что лимит расходов будет превышен, тогда приложение сообщит вам об этом.

Кроме того, в этом приложении для подсчета расходов самостоятельно можно создавать мероприятие и отслеживать, сколько денег вы потратили именно на него.

Coin Keeper

Приложение так же можно скачать на Google Play и в App Store. Кстати, у него есть возможность учета различных валют. Такая функция помогает контролировать расходы в зарубежных поездках.

В приложении можно установить лимиты затрат, а учет могут вести несколько человек с различных мобильных устройств.

Также здесь есть функция, которая распознает СМС-сообщения от разных банков и автоматически вносит расходы или поступления в систему учета.

Wallet

Это приложение для контроля расходов имеет автоматическую облачную синхронизацию.

Также здесь вы будете иметь доступ к статистике, которая поможет понять, в какие периоды были сделаны самые большие расходы.