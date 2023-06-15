Средние цены на украинских АЗС по состоянию на утро четверга, 15 июня, снизились почти на все виды топлива, кроме автогаза.

Бензин марок А-95+ и А-95, а также дизельное топливо за день сбросили по 12 копеек от вчерашней стоимости.

Соответственно сегодня литр А-95+ стоит в среднем 47,39 грн, А-95 — 44,67 грн и дизеля — 43,1 грн.

Бензин марки А-92 подешевел еще больше — минус 29 копеек — до 42,1 грн/л.

Стоимость автогаза осталась на уровне 21,84 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Источник: AutoRia