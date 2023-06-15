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Снизились цены на бензин и дизель, стоимость автогаза 15 июня не изменилась

15 июня 2023, 09:21
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

Средние цены на украинских АЗС по состоянию на утро четверга, 15 июня, снизились почти на все виды топлива, кроме автогаза.

Бензин марок А-95+ и А-95, а также дизельное топливо за день сбросили по 12 копеек от вчерашней стоимости.

Соответственно сегодня литр А-95+ стоит в среднем 47,39 грн, А-95 — 44,67 грн и дизеля — 43,1 грн.

Бензин марки А-92 подешевел еще больше — минус 29 копеек — до 42,1 грн/л.

Стоимость автогаза осталась на уровне 21,84 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 15 червня

Ціни на бензин 15 червня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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