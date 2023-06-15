Середні ціни на українських АЗС станом на ранок четверга, 15 червня, знизилися майже на всі види пального, окрім автогазу.

Бензин марок А-95+ та А-95, а також дизельне пальне за день скинули по 12 копійок від учорашньої вартості.

Відповідно сьогодні літр А-95+ коштує в середньому 47,39 грн, А-95 – 44,67 грн і дизеля – 43,1 грн.

Бензин марки А-92 подешевшав ще більше – мінус 29 копійок – до 42,1 грн/л.

Вартість автогазу лишилася на рівні 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia