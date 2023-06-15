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Знизилися ціни на бензин і дизель, вартість автогазу 15 червня не змінилася

15 Червня 2023, 09:21
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Середні ціни на українських АЗС станом на ранок четверга, 15 червня, знизилися майже на всі види пального, окрім автогазу.

Бензин марок А-95+ та А-95, а також дизельне пальне за день скинули по 12 копійок від учорашньої вартості.

Відповідно сьогодні літр А-95+ коштує в середньому 47,39 грн, А-95 – 44,67 грн і дизеля – 43,1 грн.

Бензин марки А-92 подешевшав ще більше – мінус 29 копійок – до 42,1 грн/л.

Вартість автогазу лишилася на рівні 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 15 червня

Ціни на бензин 15 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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