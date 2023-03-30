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Топливо в Украине продолжает дешеветь: актуальные цены на 30 марта

30 марта 2023, 09:35
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

В четверг, 30 марта, средние цены на бензин, дизель и автогаз снова несколько скорректировались в сторону снижения.

В частности, бензин A-95+ сбросил за день 7 копеек и сегодня стоит в среднем 48,92 грн/л.

Популярный А-95 подешевел на 5 копеек — до 47,06 грн за литр.

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Стоимость A-92 снизилась до 45,82 грн/л (минус 13 копеек).

Дизельное топливо и автогаз сбросили по 11 копеек — соответственно до 47,28 грн/л и 21,67 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

Ціни на бензин 30 березня

Ціни на бензин 30 березня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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